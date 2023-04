Madagascar: 48e RNS - Kevin Gilbert, Melvin Adrien, Fetra Ratsimiziva en « guest-stars »

Ils ont porté les couleurs malgaches dans les compétitions internationales. En bon basketteur, footballeur et judoka, les trois sportifs seront présents à la RNS pour partager leurs expériences.

La Rencontre Nationale Sportive en 48 ans d'existence était un vivier de jeunes talents de la diaspora. Plusieurs athlètes et sportifs ayant participé aux tournois de la RNS ont été sélectionnés au sein de l'équipe nationale de plusieurs disciplines sportives. C'est un tremplin pour la plupart d'entre eux de faire valoir leurs talents et par la suite de défendre les couleurs de Madagascar dans les compétitions internationales.

Cette année, des anciens internationaux et des joueurs toujours en activité seront présents à Vichy les 8, 9 et 10 avril prochains. Pour le football, les joueurs des Barea sont des habitués que ce soit ceux de la sélection A ou des U23. En 2022 encore, Faneva Ima, Ibrahim Dabo, Debakely ont mis leurs crampons pour jouer. Cette année, nombreux joueurs des U23 qui ont disputé les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 vont jouer dans le tournoi de football seniors. Melvin Adrien qui était déjà à Vichy en 2022 a été choisi comme parrain de l'événement. « Je vais parler de ma carrière et de ce que j'ai vécu avec les Barea et de mes projets à venir », nous a confié Melvin Adrien.

Démonstration

Le judo fait son entrée à la RNS pour cette 48e édition. Comme annoncé précédemment, la fédération malgache de judo mise aussi sur la préparation des expatriés et des combattants de la diaspora. Fetra Ratsimiziva, ancien pensionnaire de l'équipe nationale, a été mandaté par la FMJ pour diriger et piloter le judo de la diaspora. A Vichy, il y aura un entraînement ouvert à toutes les catégories d'âge à partir de 6 ans et pour tout niveau. Le dimanche avant les finales du volley-ball et du basket-ball sera organisée une démonstration effectuée par Fetra Ratsimiziva et Maître Shmotori. Et ils profiteront aussi de l'occasion pour présenter le projet de la diaspora judo. Le basket est le sport qui attire le plus d'équipes à la RNS.

A la fois spectaculaire et préféré des jeunes, l'ambiance est toujours au rendez-vous au Palais des Sports surtout lors des finales. Kevin Gilbert, ancien joueur de l'équipe nationale malgache de basket lors de l'Afrobasket Men U18 en 2014, participera, pour la seconde année consécutive, au tournoi de basket de la RNS. Il évolue actuellement avec l'équipe de 2MBS de Pau. « La RNS c'est le tournoi de la diaspora. Nous sommes unis et l'union fait la force », a-t-il déclaré.

Elles seront 26 équipes chez les hommes contre 15 en 2022 et 6 du côté des dames contre 9 lors de la dernière édition à se mesurer au Palais des Sports les 8 et 9 avril 2023. Les deux tenants du titre JSM de Montpellier chez les messieurs et AS2 Mada chez les dames sont les tenants du titre et ont du travail pour pouvoir remporter le titre à nouveau.