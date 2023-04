Madagascar: Concert - Ambondrona investit l'avenue de l'indépendance

Le 16 avril 2023 à partir de 13 heures, le groupe de pop rock malgache Ambondrona présentera un concert gratuit intitulé « Arabe » sur la place de l'Indépendance.

En collaboration avec la Commune urbaine d'Antananarivo, Ambondrona s'apprête à donner un concert exceptionnel qui reste accessible à tous. D'après la responsable logistique et sécurité de l'hôtel de ville, Rakotozafy Miheja, « cet événement de grande ampleur est organisé en collaboration avec la Commune urbaine d'Antananarivo dans le cadre de Tsangatsangan'Iarivo, une activité qui se déroule tous les dimanches sur le parvis Analakely. Tous les dimanches, la route menant du glacier jusqu'à la librairie Saint Paul est coupée pour que les Tananariviens puissent avoir une journée en famille ainsi que se divertir et voir les produits artisanaux. C'est pour cela que nous avons accepté le désir du groupe d'offrir un concert sur l'avenue de l'indépendance dans le cadre de Tsangatsangan'Iarivo. Il est à préciser que cet événement est à but non lucratif, que ce soit pour la Commune urbaine d'Antananarivo ou pour le groupe Ambondrona. C'est une collaboration qui permettra de réaliser une action sociale. »

« Pour assurer le bon déroulement de ce concert, Ambondrona prendra en charge l'organisation en partenariat avec la Commune urbaine d'Antananarivo, qui mobilisera toutes les forces de l'ordre de la ville pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic. La scène sera installée sur le parvis et fera face au Magasin Conforama. Les spectateurs feront donc face au parvis lors du concert. Différentes dispositions seront mises en place comme les coupures de route qui commenceront au Glacier jusqu'à l'IFM ainsi que les détournements de la circulation pour les véhicules venant de Pochard qui vont vers Analakely. Ils vont prendre l'axe petite vitesse, puis prendre la route menant à Tsaralalana pour enfin revenir à Analakely.

Tout cela pour permettre aux spectateurs d'être debout et de profiter d'un large espace pouvant accueillir tous les fans du groupe. Il est à préciser que les spectateurs ne pourront pas s'asseoir durant cet événement. À la fin du concert, tous les participants seront invités à nettoyer ensemble l'endroit », explique-t-elle. D'après le groupe Ambondrona, « l'achat des produits dérivés d'Ambondrona lors du concert, tels que des casquettes et des tee-shirts, permettra à chacun de contribuer à l'achat de kits scolaires destinés aux plus démunis. » Ambondrona, le groupe malgache le plus populaire de ces dernières années, est donc prêt à offrir un événement inoubliable pour tous les fans de pop rock et à contribuer à une action sociale d'envergure en collaboration avec la Commune urbaine d'Antananarivo d'ici à la fin de l'année grâce aux différents concerts que le groupe va réaliser cette année.