Afrique: Rallye de voitures historiques II - Didier Auriol au départ de la deuxième édition

Le champion du monde des rallyes, Didier Auriol, sera en lice à la deuxième édition du Rallye de voitures historiques de régularité. La version 2023 se déroulera du 19 au 21 mai.

Un champion du monde dans la course. Invité par l'ambassadeur du Rallye malgache, Jean Yves «Joda» Ranarivelo, le pilote français, Didier Auriol, prendra le départ de la deuxième édition du Rallye de voitures historiques (RVH) de régularité co-organisé par la Fédération du sport automobile de Madagascar et l'association Madacox. La version 2023 se tiendra les 19, 20 et 21 mai. Le départ comme l'arrivée finale sont prévus au stade Barea à Mahamasina. «Je vais être là. Je serai bien présent à cette édition (...) J'avais d'autres évènements à ce moment-là en France, prévus les 20 et 21 mai (...) Je me sens très bien sur l'ile. C'est avec grand plaisir que je vais accepter cette invitation», mentionne le champion du monde en 1994, triple champion de France (1986, 1987, 1988) et huit titres constructeurs au compteur.

Ce grand champion compte vingt victoires au championnat du monde de 1998 à 2001, six victoires au championnat d'Europe et vingt-et-un sacres en France. Aux côtés de deux copilotes, en l'occurrence Bernard Occelli puis Denis Giraudet depuis 1995, il a conduit à l'époque une Ford Sierra RS Cosworth, une Lancia Detla et une Toyota Celica. La participation de Didier Auriol va sûrement booster l'engouement des passionnés du sport automobile et des voitures anciennes du pays. Quant aux spécificités de cette deuxième édition, «nous avons rajouté la portion Analavory-Tsiroanomandidy en aller-retour, pratiquement 200km en plus, soit dans les 600km en tout ... Quatre-vingt partants l'an passé, nous allons limiter cette fois à cent cinquante par rapport au timing à respecter», précise le président de la Fédération, Jimmy Rakotofiringa alias Bébé.

Champion débutant

À l'intention de ceux qui veulent se mesurer au champion du monde, il a avancé: «Je suis un débutant, je n'ai jamais participé à une épreuve de ce style. Pour moi, c'est de la convivialité, découvrir un autre sport qu'on va le prendre très sympathique et relax, se faire plaisir. » Co-piloté par Thierry Ranarivelo, la voiture que Didier Auriol va conduire n'est pas encore dévoilée. «Il y aura trois ou quatre voitures à sa disposition. Il aura le choix, il décidera avec le propriétaire, Philippe Girard, un restaurateur de voitures anciennes depuis des années», rassure Joda. La deuxième édition partira du stade Barea, le vendredi 19 mai, pour rallier Ampefy en passant par Sambaina sur la RN7.

Il y aura le premier night stop à Ampefy avant de faire l'aller-retour à Tsiroanomandidy le samedi, pour revenir passer la nuit à Ampefy. Et la troisième et dernière étape sera d'Ampefy vers Mahamasina. Les voitures admissibles sont celles sorties avant la fin 1989. La réunion d'information est prévue le 13 avril à 19 heures, au Palais des sports à Mahamasina, la remise de numéros le 17 mai, et la visite technique le 18 mai. Chaque équipage devrait être formé de deux personnes, trois au maximum, en possession d'un permis de conduire.