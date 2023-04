Madagascar: Filet de sécurité - Les personnes handicapées négligées

Les résultats de l'analyse sur le filet sociaux de sécurité ont indiqué des points à améliorer par rapport à la protection sociale des personnes handicapées en période de crise.

La présentation des résultats de l'analyse sur le filet de sécurité pour les personnes en situation de handicap dans le contexte de la Covid-19 dans six régions par Autisme Madagascar a révélé que bien que le gouvernement ait affecté des fonds à destination des plus vulnérables dans de projets d'aide sociale durant la crise sanitaire, le budget de l'État n'alloue aucune ligne spécifique aux personnes en situation de handicap. Parallèlement, aucune politique claire sur la prise en charge des vulnérables n'est appliquée, notamment en temps de crise.

Dans le cadre du projet « Equal » ou « Mitovy isika miatrika ny Covid 19 », l'étude sur le filet de sécurité pour les personnes en situation de handicap dans le contexte de la Covid-19 a été mené durant 6 mois (août 2022 à janvier 2023) dans 6 régions plus peuplées de Madagascar, dont Boeny, Atsinanana, Vakinankaratra, Amoron' Imania, Atsimo andrefana, Analamanga.

Ainsi, selon l'étude, 1,8% seulement des personnes handicapées avait été informé de la distribution des filets sociaux de sécurité. Selon le constat durant l'étude, l'évolution des dotations en faveur de la protection sociale reste très instable bien que les discours politiques prônent une priorisation des secteurs sociaux. « Elles sont passées de 70,6 milliards ariary en 2015 à 188,4 milliards en 2017 et 116,3 milliards en 2020.

Durant la distribution des Vatsy Tsinjo et des Tosika Fameno, il n'y pas eu un ciblage spécifique selon l'âge des PH. 61,8% des PH s'étaient senties marginalisées car la majorité d'entre elles n'avait pas bénéficié de filets sociaux de sécurité (69,1%) », indique les résultats de l'étude. Autisme Madagascar a émis des suggestions afin de renforcer l'engagement politique pour la protection sociale dans le cadre de la Stratégie Nationale.

Stratégie

À court terme, une attention devrait être portée au suivi de l'efficacité des mesures de soutien entrant dans le cadre de la riposte à la Covid-19. Une meilleure réallocation des dotations des ministères sectoriels (éducation, santé, justice, sécurité, fonction Publique, travail/emploi et lois sociales, tourisme, intérieur et décentralisation, gendarmerie, population et protection sociale, jeunesse et sports) vers les interventions en matière de protection sociale a été préconisée. « Les conditions des personnes en situation de handicap constituent une urgence.

Il est primordial que les responsables étatiques et les partenaires puissent réexaminer l'affectation des fonds et des aides en leur faveur, en amont, pour que ces défaillances ne se reproduisent plus dans de pareils circonstances, donc en temps de crise, en aval », souligne Mbolatiana Raveloarimisa, Présidente de Autisme Madagascar.