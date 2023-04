Afrique: Carolina Cerqueira souligne l'engagement des parlements africains dans le maintien de la paix

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a réaffirmé jeudi, à Luanda, l'engagement des parlementaires africains dans les efforts continus pour le maintien de la paix, le développement et la justice sociale sur le continent.

Se confiant à la presse, après avoir participé à la 14e Conférence des dirigeants des Assemblées parlementaires francophones en Afrique, Carolina Cerqueira a avancé que ce sont des principes que l'Angola adopte dans sa diplomatie parlementaire actuelle.

Selon la cheffe du Parlement angolais, au cours des trois jours, la réunion a également débattu des questions liées à la lutte contre la faim, la pauvreté et la misère en Afrique, problèmes qui affectent le développement durable des communautés.

Carolina Cerqueira a estimé que la participation de l'Angola à l'événement était positive et réussie, ajoutant qu'il avait aussi servi à renforcer les relations bilatérales avec les parlements de la zone francophone, ainsi qu'en Guinée-Bissau et à Sao Tomé et Principe.

Au cours de la rencontre, a-t-elle dit, la délégation de l'Assemblée nationale (AN) a présenté des informations sur l'action du Président João Lourenço pour la consolidation de la paix dans la région de l'Afrique centrale, en particulier dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Carolina Cerqueira a souligné qu'elle avait saisi l'occasion pour expliquer aux responsables parlementaires francophones le but du contingent militaire angolais qui sera envoyé, prochainement, en RDC pour aider au cantonnement et à la démobilisation des forces du M23, compte tenu de l'expérience de l'Angola en matière de paix et de sécurité.

Au cours de l'événement, les parlementaires ont encore analysé des sujets tels que le changement climatique, l'autonomie et la participation des jeunes à la vie politique, la promotion de la démocratie, l'égalité des sexes, l'énergie et l'eau, entre autres.