Sénégal: AG élective de la fédération sénégalaise de basketball du 6 mai - L'UBBS et le CRBS chargent Me Babacar Ndiaye et récusent le mode d'élection

A quelques encablures de l'Assemblée générale prévue le 6 mai prochain, la tension est encore montée d'un cran dans le milieu du basket sénégalais.

Après les accusations et reproches, l'Union des Basketteurs et Basketteuses du Sénégal (UBBS) et la Convergence pour le Renouveau du Basket Sénégalais (CRBS) sont revenues à la charge, à travers une conférence de presse conjointe tenue hier, mercredi 5 avril, pour décrier la gestion de l'actuel président Me Babacar Ndiaye et remettre en cause la capacité de la Fédération sénégalaise de basket à organiser des élections transparentes. L'ancienne gloire Mathieu Faye a également profité de cette rencontre pour annoncer sa candidature à la présidence de la FSBB.

Un jour après la réplique que la Fédération Sénégalaise de basket lui a servi pour lui rassurer sur le mode d'élection et la gestion de la discipline, l'Union des Basketteurs et Basketteuses du Sénégal (UBBS) et la Convergence pour le Renouveau du Basket sénégalais (CRBS) sont revenues à la charge à travers une conférence de presse tenue hier, mercredi 5 avril, pour tirer sur l'actuel président et douter de sa capacité à organiser des élections transparentes lors de l'Assemblée générale élective fixée le 6 mai prochain. Après avoir déjà dénoncé le mode d'élection et la violation des textes, Pathé Keita, membre du CRVB et Président de Guédiawaye Basket Académie n'en démord pas et récuse encore le comité électoral. «Cette fédération sait qu'elle ne peut pas organiser les élections. Contrairement à ce qu'elle avance, j'ai avec moi une quinzaine de candidature. Des candidatures à la présidence et d'autres au comité directeur. Il y a d'autres qui ne m'ont pas encore été transmises. Mais, nous n'allons pas déposer au niveau de ce comité électoral parce que Babacar Ndiaye, seul, dispose du fichier électoral. Il fait sa tournée et ne raconte que des calomnies. Par exemple à Tambacounda, il y a trois équipes. Il dit que ces équipes sont avec lui. C'est faux ! J'ai le dossier du président de l'Oriental Club qui est avec le CRBS», a-t-il déclaré.

«En 2021, il a fait modifier les textes. Le débat était houleux. Durant cette séance, on avait montré notre indignation parce qu'on ne pouvait pas comprendre que tu sois réélu par des textes et après que tu aies atteint la limite des mandats, tu veux les changer. C'est inadmissible !», a-t-il poursuivi dans des propos relayés par wiwsport.

Pour le dirigeant de Guédiawaye basket Académie, «le président veut disposer d'un stock électoral. Malheureusement, il a le comité directeur à ses côtés. Tout ce qu'il apporte là-bas passe. Il ne veut pas montrer le fichier des votants parce qu'il sait bien que s'il le montre, nous détecterons les clubs fictifs». A la suite du membre du CRBS, l'ancienne gloire Mathieu Faye, qui a déclaré sa candidature, a tenu à régir sur le communiqué dans laquelle, la Fédération de basketball lui a dénié la légitimité de parler d'élection non-transparente ou encore de parler au nom des anciennes gloires. «Pendant plus de huit (8) ans, nous l'avons laissé faire parce que nous sommes des démocrates. Nous respectons son magistère. Il se trouve qu'il vient à la fin de ce magistère. Aujourd'hui, l'image que renvoie le basket n'est réjouissante. Ce n'est pas seulement l'équipe nationale. Les clubs, les présidents de club tous plaignent de sa gestion», a-t-il répondu tout en écartant de vouloir régler des problèmes personnels avec le président de la FSBB.

«Je n'ai jamais attaqué qui que ce soit et je n'ai jamais parlé en des termes aussi ordurier que ceux utilisés dans le communiqué à Me Babacar Ndiaye. Les attaques sont unilatérales, adressées à ma personne et je ne sais pour quelle raison. C'est peut-être parce qu'il est en manque d'arguments qu'il use de moyens peu glorieux», ajoute-t-il.

Sur la même lancée, l'ancien président de la Fédération de basketball, Baba Tandian a encore sortie la sulfateuse pour attaquer sans management Me Babacar Ndiaye et décrier la mauvaise gestion de la discipline depuis une dizaine d'années.