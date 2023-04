Ile Maurice: Hippisme - Steven Donohoe prend six semaines de suspension

Steven Donohoe, l'un des deux club jockeys de la People's Turf PLC, a passé une très mauvaise journée dans les bureaux de la Horse Racing Division, hier. Il a eu à faire face à trois enquêtes qui se sont toutes terminées avec des sanctions à son encontre. Dans l'une des enquêtes, Steven Donohoe a eu à répondre à une charge sous le nouveau règlement en vigueur cette année, qui interdit toute communication entres les jockeys dans les stalles de départ.

Lors de l'enquête ouverte après qu'il a parlé à un collègue au départ de la sixième course de samedi dernier, Steven Donohoe a déclaré qu'il demandait à Bernard Fayd'herbe, l'autre club jockey de la People's Turf, si The Eighth Lord, le cheval qu'il était appelé à monter, avait tendance à «hung» en course. Il pensait que Fayd'herbe, ayant déjà monté ce coursier, aurait pu l'aider mais ce dernier est resté muet. Il a mis en avant que cette conversation avait trait à une question de sécurité. Un argument que le board des commissaires n'a pas retenu. Pour eux, cela n'avait rien à voir avec une question de sécurité. De plus, le jockey avait eu tout le temps pour demander ces renseignements, soit à l'entraîneur du cheval.

Par la suite, il a eu à s'expliquer par rapport à un incident qui s'est produit au 1300m dans la course de clôture lorsqu'en selle sur Poetic Licence, il a gêné deux concurrents, à savoir Bellagio King et Beni Des Dieux. Cette faute lui a valu une semaine de mise à pied.

Toutefois, la plus grosse sanction allait venir après l'enquête sur l'interférence subie par Gontravelin au 350m dans cette même course. Le film de la course fit voir que Steven Donohoe, en selle sur Poetic Licence, a causé une bien vilaine interférence au coursier entraîné par Raj Ramdin. Après délibération, les Racing Stewards ont conclu que Donohoe avait monté «in a dangerous and reckless manner» et lui ont infligé six semaines de mise à pied. Steven Donohoe a indiqué qu'il fera appel de ces sanction.