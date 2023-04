Ile Maurice: Décès subit de Me Rex Stephen - Ses collègues le qualifient de «brillant légiste»

La communauté judiciaire est sous le choc après la mort subite de Me Rex Stephen, à Rodrigues, mardi soir, le 4 avril, à la suite d'un malaise. L'avocat s'y était rendu pour des raisons professionnelles, la Cour suprême siégeant à Rodrigues depuis hier, jusqu'au 7 avril. Me Stephen avait célébré ses 68 ans dans l'île, le 1er avril. Ses amis du barreau conservent de lui le souvenir «d'un brillant légiste, respecté dans la profession».

À l'annonce de son décès, mercredi matin, ses proches, collègues et membres du barreau n'ont pas hésité à lui rendre hommage et à envoyer des messages de sympathie à sa famille dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Me Stephen est décrit par ses amis comme un homme qui a toujours été disponible pour ses clients. Ils évoquent ses autres qualités, à savoir «l'impartialité, la transparence et la franchise. Il respectait ses adversaires, ses clients et collègues de travail», ajoutent-ils. Il se consacrait principalement aux affaires constitutionnelles et de droits humains. Il est, par exemple, l'avocat qui cheminait depuis 2012 aux côtés de Rezistans ek Alternativ, contestant la disqualification d'un candidat à une élection pour n'avoir pas déclaré son appartenance ethnique.

Me Stephen a prêté serment comme avocat en 1991 et a été magistrat pendant plusieurs années avant de démissionner pour exercer dans le privé. Il a également été chargé de cours en droit à l'université de Maurice et Senior Partner d'Astor Law Professionals. Me Stephen a deux filles, Yvonne, qui est journaliste à 5-Plus, et Sharon Audrey Sandra Sunglee, Principal State Counsel au bureau du Directeur des poursuites publiques. Les funérailles de Me Stephen auront lieu ultérieurement.