Algérie: Plus de 60.000 bénévoles des SMA impliqués dans les opérations de solidarité

BLIDA — Plus de 60.000 bénévoles des Scouts musulmans algériens (SMA) sont impliqués dans les opérations de solidarité organisées à l'échelle nationale durant le mois de Ramadhan, a dévoilé mercredi à Blida le Commandant général de cette organisation, Abderrahmane Hamzaoui.

"Le nombre de jeunes scouts impliqués dans les opérations de solidarité-Ramadhan, est de plus de 60.000, à l'échelle nationale", a indiqué M. Hamzaoui, dans une déclaration à la presse, en marge de l'inspection du déroulement des opérations de solidarité organisées par les SMA dans la wilaya.

Il a assuré que le mouvement SMA est "pionnier dans les actions caritatives visant à assister les nécessiteux et à inculquer les valeurs de solidarité et d'entraide, aux jeunes et aux enfants adhérents aux groupes scouts".

Il a cité parmi ces opérations de solidarité, annuellement initiées par les SMA, à chaque mois de Ramadhan, l'ouverture de plus de 600 restaurants de l'Iftar (rupture du jeûne) à travers le pays, lesquels assurent un nombre considérable de plats chauds à servir sur place aux nécessiteux et aux personnes de passage, ou à livrer au domicile de familles nécessiteuses ou de travailleurs activant au niveau de chantiers, vivant loin de leurs familles.

A cela s'ajoute la distribution de colis alimentaires aux familles nécessiteuses, "au titre de l'accompagnement des efforts de l'Etat dans la prise en charge de cette catégorie", a souligné le commandant général des SMA.

Durant cette visite, M. Hamzaoui s'est enquis du déroulement de l'opération de distribution de plats chauds à des travailleurs de chantiers et à des familles nécessiteuses de Hassainia, commune de Bouinane (Est), de la cité Deriouche à Bouârfa (Ouest) et Boufarik (Nord), ainsi que des tables de l'Iftar à Bouguera et Ben Khelil, entre autres.

Le Commandant général des SMA a, également, procédé au coup d'envoi de la campagne de sensibilisation sur le gaspillage, lancée à Blida, en coordination avec la Direction de l'environnement de la wilaya.

A la fin de sa visite, M. Hamzaoui est attendu dans la commune d'Ouled Yaich, pour partager l'Iftar avec des familles d'orphelins, des personnes âgées, des commandants scouts et les autorités locales.