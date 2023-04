Afrique: Loi Tshiani - La Fondation Bill Clinton et le Collectif des ONGDH demandent au Parlement de « privilégier la cohésion et la paix sociales »

La Fondation Bill Clinton pour la paix et le Collectif des ONG de droits de l'homme en RDC demandent aux parlementaires « de ne pas voter la loi Tshiani en vue de privilégier la cohésion et la paix sociales voulues par tous ».

Ils estiment que cette proposition de loi réserve des postes dits de souveraineté aux seuls Congolais nés de père et de mère est discriminatoire.

Ils l'ont déclaré le mercredi 5 avril à Kinshasa.

« Nous estimons que si cette proposition de loi Tshiani au parcours chaotique, car proposée en 2021 avait été rejetée par les députés nationaux, est une des lois les plus racistes au monde. Si elle est votée, elle risquerait de mettre en mal la stabilité politique souhaitée par tous. Cette proposition de la loi Tshiani visant à écarter des fonctions électives et administratives les Congolais qui ne seraient pas nés à la fois de père et de mère congolais, inspirée de l'ivoirité, ne devrait être débattue par les députés nationaux car à cause de cette loi, la Cote d'Ivoire a été divisée », a expliqué Joseph Désiré Makuandu, Joseph Désiré Makuandu, secrétaire général et chargé de communication du collectif des ONGDH en RDC.

D'après la déclaration, cette proposition de la loi Tshiani sur la congolité est un décalque de la loi sur l'ivoirité qui a été adoptée en 2000 par l'ancien président Laurent Gbagbo, pour écarter le président Alassane Ouattara de la présidentielle. Cela a créé des guerres et beaucoup de pertes en vies humaines, matérielles, rappellent ces ONG.

« En plus, la RDC est en train de chercher l'appui de la communauté internationale pour finir avec les rebellions à l'Est du pays, surtout le M23. Et voter cette proposition de loi Tshiani ne pourra pas aider la RDC à avancer. Considérant la situation actuelle dans l'Est du pays qui est en guerre, considérant que cette proposition de loi viole la Constitution congolaise du 18 février 2006, la Fondation Bill Clinton pour la paix et le Collectif des ONGDH en RDC, demandent aux honorables députés nationaux de rejeter cette proposition de loi purement et simplement comme c'est fut le cas en 2021 », recommandent les ONGDH.