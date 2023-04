Afrique: Au Sénégal, une hausse de 0,4 % des prix à la consommation en février

Dakar — Les prix à la consommation ont fait un rebond de 0,4 % en février dernier au Sénégal, une hausse tirée par celle des tarifs des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées, a-t-on appris de l'UEMOA.

Ces produits à la pointe de ladite hausse ont augmenté de 0,5 %, indique l'Indice harmonisé des prix à la consommation du département des politiques économiques et de la fiscalité intérieure de l'UEMOA.

Les meubles, les articles de ménage et d'entretien courant du foyer ont suivi la même tendance en grimpant de 0,5 %, de même que les articles d'habillement et les chaussures, dont l'augmentation est de 0,2%.

Les prix du logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz et des autres combustibles, avec une hausse de 0,1 %, n'ont pas été l'exception de la tendance haussière.

En rythme annuel, c'est-à-dire entre le mois de février de l'année dernière et celui de 2023, le niveau des prix des produits frais a augmenté de 13,2 %, celui des produits de l'énergie de 18,2 % et celui des hors produits frais et énergie de 6,1 %.

La hausse du niveau des prix en variation annuelle a été observée aussi bien pour les produits locaux, qui ont grimpé de 10,0 %, que pour les produits importés, dont la hausse est de 7,9 %.

La montée des prix s'est ressentie aux niveaux primaire (12,2 %), secondaire (7,4 %) et tertiaire (5,2 %).

La hausse des prix à la consommation sur l'année découle principalement des évolutions des prix enregistrées pour les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées, avec une augmentation de 11,6 %. Une hausse également des prix du logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz et des autres combustibles de 8,7 %.

Les produits loisirs et culture ont augmenté de 16,0 %, ceux des articles d'habillement et des chaussures de 5,2 %, et les prix des services des restaurants et hôtels de 9,5 %.

En un an, les céréales non transformées ont vu leurs prix augmenter de 13,9 %, les poissons et autres produits séchés ou fumés de 24,1 %, les huiles de 17,4 %, et les légumes frais en fruits ou racine de 19,9 %.

Les légumes secs et les oléagineux ont flambé de 34,5 % de février 2022 à février 2023, les prix des tubercules et des plantains de 24,9 %, et ceux de l'électricité de 20,5 %.

Les prix des combustibles solides et autres ont filé comme une flèche, à 37,1 %, les tarifs des carburants et des lubrifiants sont également montés en flèche mais dans une moindre mesure, avec 19,2 %.

Les services restaurants, café et établissements similaires ont connu une hausse de 9,7 % en un an.

Le taux d'inflation en moyenne annuelle est à 10,3 % en février 2023, soit une augmentation de 0,2 point de pourcentage par rapport au mois précédent.