Afrique: Mitwa Ng'ambi « Y'ello Digital Talent contribue à développer l'économie numérique au Cameroun »

Le Directeur général de MTN Cameroun Mitwa Ng'ambi a présidé à Yaoundé la cérémonie des lauréats de la compétition « Y'ello Digital Talent » qui récompense les jeunes qui se sont illustrés dans les innovations numériques. En présence du ministre des postes et télécommunications.

Cette initiative de la fondation MTN lancée le 9 du mois de Décembre 2022 à Yaoundé s'est déployée dans toutes les 10 régions du Cameroun avec pour but de détecter les talents. Des jeunes des lycées et collèges et des universités ont rivalisés d'adresse numérique sous la supervision des responsables de MTN Cameroun présents dans ces Régions. Au total, 45 universités et établissements de l'enseignement supérieur. Il s'agit pour MTN Cameroun d'assurer l'accès pour tous à l'éducation, l'éducation inclusive. Vous démontrer qu'il est possible de s'appuyer sur le digital pour casser les barrières de la distance, du temps, des moyens financiers et autres pour apprendre et se développer.

Quatre mois plus tard, Les finalistes, venus des régions de l'Adamaoua, du Centre de l'Est, de l'Extrême-Nord, du Littoral, du Nord, du Nord-Ouest, de l'Ouest, du Sud et du Sud-Ouest. Lors de la cérémonie de remise des prix, le Directeur de MTN Cameroun a indiqué que « le Y'ello Digital Talent, est l'occasion d'apporter sa contribution au développement de l'économie numérique au Cameroun. Et est également une occasion de contribuer de manière durable au progrès du Cameroun, et de l'Afrique ».

Comme l'a dit le baron Pierre de Coubertin, le père des jeux olympiques, l'essentiel est de participer. Aussi et selon Mme Mitwa Ng'ambi « il n'y pas de perdants dans une compétition comme celle-ci. A défaut d'être sur le podium, vous avez appris : à développer des idées, à passer d'un concept à un produit, à travailler en équipe, à faire savoir ce que vous savez faire. Ce sont des aptitudes nécessaires pour faire face au nouveau monde dans lequel vous vivez. Vous êtes les leaders de demain et cette compétition contribue à vous y préparer »