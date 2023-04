Cote d'Ivoire: Humour - L'Ambassadeur Agalawal «déménage» de Treichville à Cocody

« Je déménage ! ». C'est l'intitulé du « One Man show » de l'humoriste Ambassadeur Agalawal qui aura lieu, le 29 avril prochain, à la salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à Cocody.

Pour annoncer ce spectacle que tout l'écosystème des arts et de la culture attend, avec enthousiasme, l'Ambassadeur Agalawal, son staff et ses partenaires étaient devant les hommes des médias hier dans les locaux du Bureau Unesco d'Abidjan.

» Tenir mon spectacle à l'hôtel Ivoire est un défi pour moi. Car, c'est à un autre virage de ma carrière », a dévoilé celui que le public appelle, affectueusement, « le Diplomate de l'humour », au regard de la qualité et de la profondeur de ses spectacles.

Expliquant sa démarche artistique, Agalawal reconnaît comment, par le biais de la métaphore, du procédé de distanciation, il use de diplomatie, pour mettre en lumière les aspirations et le quotidien des Africains, en général, et ceux des Ivoiriens en particulier. « En tant qu'artiste, nous traduisons, les attentes, les peines et les joies du peuple, dans un langage souple, avec de la finesse, pour ne pas choquer et heurter la sensibilité des uns et des autres, Dieu merci que le public le comprend ».

S'agissant du thème du spectacle: « Je déménage », l'artiste entend transporter le public à un autre niveau de la réflexion. « C'est vrai que je quitte, physiquement, le palais de la Culture où j'ai toujours presté jusqu'à ce jour, pour faire ce 6ème « One man show » au palais de l'hôtel Ivoire à Cocody. Mais, le spectacle nous donnera l'occasion d'aborder les questions cruciales du moment pour dénoncer ou attirer l'attention des décideurs afin d'améliorer le quotidien « . Quant à Omar Diop, représentant du bureau Unesco d'Abidjan, il a expliqué l'engagement de l'organisme onusien aux côtés de l'humoriste.

Pour lui, Agalawal, « par son humour passe des messages de paix, de cohésion, de sorte à décrisper les situations de crise et valoriser les alliances interethniques. Cette année étant dédiée à la jeunesse, l'UNESCO s'associe à ce spectacle pour la promotion des valeurs que cultive l'artiste».

C'est donc en cela que l'humoriste est « Ambassadeur de la ville historique de Grand-Bassam, classée patrimoine mondiale de l'Unesco depuis 2012.

Le représentant du parrain du spectacle, Dr Kouadio Adama, au nom du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, Kobenan Kouassi Adoumani, a témoigné « tout l'attachement à l'artiste qui est une fierté de la culture ivoirienne ».

Mis en scène par l'humoriste Michel Bla, plus connu sous le pseudonyme Digbeu Cravate, le spectacle offre trois niveaux de passe d'entrée : 25 mille ; 50 mille et 100 mille Francs Cfa.

Il est bon de noter que c'est en 2017, via « Rendez-vous au palais de la Culture » qu'Ignace Kra Kobenan Kouman dit Ambassadeur Agalawal, a entamé ses spectacles grand public. L'an dernier, celui baptisé « 5ème mandat » et tous les autres ont connu de francs succès.

Plusieurs humoristes, par solidarité, étaient présents à cette conférence.

Jean Antoine Doudou

Propos de...

Marechal Zongo :

« Titulaire d'une maîtrise d'anglais, il aurait pu être un bureaucrate... »

« Il donne l'exemple du travail bien fait. Il a appris, bien appris le métier et il est resté constant. Agalawal est titulaire d'une maîtrise en anglais, il aurait pu être un bureaucrate, mais il a choisi de faire de l'humour. Cela, pour dire que l'humour est un métier noble et à part entière »

Adama Dahico:

« Certainement qu'il portera les aspirations du bas peuple aux décideurs qui résident à Cocody »

» Agalawal déménage de Treichville pour résider à Cocody. Certainement qu'il portera les aspirations du peuple aux décideurs qui résident à Cocody. Il a fait la preuve de son talent. Le plus dur ne fait que commencer, avec cet autre niveau de son art. Mais, connaissant son talent, je suis confiant qu'il maintiendra le cap ».