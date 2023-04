Gabon: Guy Patrick Obiang Ndong en séance de travail les Directeurs Généraux des CHU

Dans la perspective du lancement imminent des Missions Médico-sociales à l'intérieur du pays, le Ministre de la santé et des affaires sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a eu une séance de travail, le mercredi 05 avril 2023, avec les Directeurs Généraux des CHU, de la Prévention du Sida, de la protection sociale, de la CNAMGS, du CNTS, l'Administrateur provisoire de la CNSS, les Directeurs du Laboratoire national de santé publique et du Centre d'accueil Gabon Egalité ainsi que le Coordonnateur du Programme Gabon Égalité.

Après avoir rappelé le contexte globale qui justifie l'organisation de ces caravanes qui constituent des axes d'actions du Gouvernement, le Ministre a présenté les différentes modalités de mise en oeuvre de ces missions aussi bien médicales que sociales dont l'objectif est de lutter contre les déserts médicaux à l'intérieur du pays permettant ainsi à ces populations de bénéficier des soins de qualité.

Pour ce mois d'avril, les activités médico- sociales se dérouleront simultanément les provinces de l'Ogooué-Lolo et de l'Ogooué- Maritime et ce, durant cinq à six jours sur toute l'étendue de chaque province.

Les populations bénéficieront gratuitement des prestations dans plusieurs spécialités de la médecine. Ces caravanes seront aussi l'occasion de poursuivre la distribution des moustiquaire imprégnées aux enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, d'intensifier le dépistage du VIH-SIDA, du Diabète, de l'Hypertension artérielle et de procéder à la distribution des vermifuges afin de lutter contre les vers intestinaux et la bilharziose.

Aussi, dans le cadre du déploiement du programme Gabon Égalité, le Ministre a invité le Centre d'accueil et la Coordination de ce programme à s'impliquer dans la sensibilisation sur les avancées juridiques des droits des femmes, la santé sexuelle de la reproduction (SSR), la lutte contre les cancers féminins, la vaccination infantile, les visites pré et postnatales , le planning familiale...

Sur le plan social, les populations, particulièrement les Gabonais économiquement faibles (GEF), bénéficieront de l'enrôlement à la CNAMGS. De même, La Direction générale de la protection sociale assurera la prise en charge des populations en situation d'apatridie. Quant à la CNSS, elle procèdera à la sensibilisation et au recensement des retraités pensionnés et surtout des entreprises locales.

A cet effet et afin de faciliter le travail des équipes sur le terrain notamment en matière de diagnostic, le Ministre a annoncé l'acquisition des équipements mobiles. Il a de ce fait invité les uns et les autres à une totale implication dans la mise en oeuvre de ce projet qui se fera en partenariat avec le Ministère de la Défense Nationale via la Direction générale de la Santé Militaire.