Afrique: Eliminatoires CAN 2023 - La Fécofa introduit une réserve sur le match Mauritanie - RDC

L'arbitre Sadok Selmi a pris une série de décisions en défaveur des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) lors du match les opposant aux Mourabitounes de la Mauritanie, jusqu'à l'expulsion de Cédric Bakambu pour une faute imaginaire. La Fédération congolaise de football association (Fécofa) a donc entendu l'opinion en émettant une réserve auprès de la Confédration africaine de footbal (CAF).

La réserve de la Fécofa porte sur certaines décisions arbitrales lors du match entre les Léopards et les Mourabitounes, dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Côte d'Ivoire 2023. Le communiqué de la Fécofa stipule : « A la suite des événements liés au match Mauritanie vs RDC du 28 mars au stade de la capitale à Nouakchott, la Fédération congolaise de football association informe l'opinion qu'elle a pris toutes les mesures utiles. La procédure idoine en la matière a été effectuée, dans le respect des délais légaux, introduite auprès de la CAF et nous attendons la suite qui en sera réservée ». Le communiqué ajoute : « La Fédération congolaise de football association tient à rassurer les fans et supporters des Léopards et toute la communauté sur sa volonté et sa détermination pour défendre les droits de l'équipe et nos joueurs, dans le respect des règles internationales et les compétitions organisées sous l'égide de la Confédération africaine de football ».

La Fécofa a donc introduit une réserve selon l'attente de l'opinion sportive nationale. En effet, l'on se souvient qu'au cours de cette rencontre, l'arbitre tunisien Sadok Selmi a pris des décisions surprenantes contre la sélection congolaise, fermant les yeux devant l'acte antisportif du gardien de but mauritanien contre Bakambu lorsque ce dernier ouvrait le score. Mais il s'en est sorti avec simplement un carton jaune. Le clou des bavures de Sadok Selmi a sans doute été l'expulsion de Bakambu pour une faute imaginaire sur le gardien de but mauritanien qui, pourtant, réceptionnait le ballon avec les mains sur une remise volontaire de son défenseur.

C'est avec un mental d'acier que les Léopards s'étaient sortis avec un résultat d'un but partout, leur permettant de se relancer dans ces éliminatoires avec quatre points, en deux matches de la trêve internationale. Les deux premières journées de la RDC avaient été catastrophiques avec deux défaites à domicile à Kinshasa contre le Gabon et à Khartoum contre le Soudan. L'on attend donc voir l'issue de la réserve introduite par la Fécofa qui vise surtout l'annulation du carton rouge de Bakambu, afin d'être éligible pour la prochaine trêve internationale prévue pour juin prochain.