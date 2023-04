Afrique du Nord: Italie-Tunisie - Un exemple de collaboration dans le secteur de l'énergie

L'ambassadeur d'Italie à Tunis, Fabrizio Saggio, s'est rendu, lundi 3 avril, à la centrale électrique à turbines à gaz de Borj El Amri, dans le gouvernorat de La Manouba, réalisée en partenariat entre la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg) et la société italienne «Ansaldo Energia». L'ambassadeur a affirmé que «cette centrale représente un exemple concret du succès de la collaboration entre l'Italie et la Tunisie. La Steg et Ansaldo Energia ont créé un partenariat industriel gagnant-gagnant qui a permis de réaliser la centrale en un temps record de seulement 10 mois, sachant que le temps standard requis est entre 18 et 22 mois».

En rappelant qu'Ansaldo Energia est présente en Tunisie depuis 1994 et qu'elle met ses technologies à son service pour contribuer à l'efficacité et à la sécurité énergétiques du pays, l'ambassadeur a également souligné que l'énergie produite par la Steg dans les centrales construites par Ansaldo Energia donne une contribution importante à la production nationale d'énergie électrique annuelle.

Au fil des ans, Ansaldo Energia s'est bien affirmée sur le marché tunisien et, à ce jour, elle a construit trois autres grandes centrales (Radès B, Sousse C et Sousse D) et assure l'entretien et le bon fonctionnement de quatre centrales (Sousse C, Sousse D, Ghannouch et Mornaguia).

Avec ses technologies de pointe, l'entreprise italienne a contribué à la réduction des émissions de gaz dans l'atmosphère, qui sont au-dessous des limites imposées par la législation nationale et internationale.

La visite a également été l'occasion de rappeler que l'Italie est le premier partenaire commercial de la Tunisie et d'illustrer la volonté des entreprises italiennes de renforcer davantage la coopération énergétique avec la Tunisie. Dans le cadre du Plan énergétique 2030 du gouvernement tunisien, beaucoup d'entreprises italiennes ont déjà manifesté leur intérêt à saisir également les nombreuses opportunités offertes par les appels d'offres du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie pour la production, d'ici à 2025, de 1.700 mégawatts à partir des énergies renouvelables.

Au cours de cette visite, l'ambassadeur a souligné l'importance de l'infrastructure stratégique Elmed, qui sera construite en coopération entre la Steg et la société italienne «Terna», en affirmant que « c'est un projet extraordinaire et historique qui, à travers son câble sous-marin d'interconnexion électrique, d'une longueur de 230 km environ, reliera pour la première fois non seulement deux pays, l'Italie et la Tunisie, mais aussi deux continents, l'Europe et l'Afrique ». «L'initiative agira en tant que multiplicateur d'opportunités, notamment dans le secteur des énergies renouvelables et pour le renforcement des réseaux électriques tunisiens. Tout cela va faire de la Tunisie un hub énergétique régional et un centre névralgique au coeur de la Méditerranée», a-t-il ajouté.

Il est à rappeler, enfin, que l'énergie sera parmi les thèmes au centre du Business forum italo-tunisien, l'événement qui a été annoncé par le vice-président du Conseil des ministres italien et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Antonio Tajani, lors de sa visite à Tunis en janvier dernier et qui réunira, d'ici la fin de l'année, les principaux acteurs économiques et institutionnels italiens et tunisiens afin d'approfondir davantage les synergies italienne et tunisienne dans ce secteur stratégique.