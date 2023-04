Cote d'Ivoire: Programme de réforme économique en Côte d'Ivoire - Un accord de 3,5 milliards de dollars soumis à l'approbation du Conseil d'administration du FMI

Les autorités ivoiriennes et les services du Fonds monétaire international (Fmi) sont parvenus à un accord au niveau des services sur les politiques économiques et les réformes devant être soutenues par un nouvel accord de 40 mois d'un montant d'environ 3,5 milliards de dollars au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC) / facilité élargie de crédit (FEC).

Le programme soutenu par le Fmi, selon un communiqué de l'institution, viserait à préserver la viabilité des finances publiques et de la dette et à faire progresser le programme de transformation économique plus profonde des autorités dans le cadre du plan de développement national 2021-25.

A l'en croire, les autorités ont pris des mesures pour renforcer la stabilité macroéconomique et inverser les déséquilibres budgétaires et extérieurs croissants, alors que l'économie a été durement touchée par le triple choc de la pandémie de Covid-19, du resserrement financier mondial et des retombées négatives de la guerre de la Russie en Ukraine.

« L'économie ivoirienne a bien résisté à la pandémie, mais le rebond économique s'est atténué en raison des retombées négatives de la guerre de la Russie en Ukraine et du resserrement monétaire mondial », rapporte le document.

Le texte ajoute que les subventions directes et indirectes visant à réduire les pressions sur les prix, l'augmentation des dépenses de sécurité, et la détérioration des termes de l'échange dans un contexte de demande intérieure soutenue ont entraîné une aggravation des déséquilibres macroéconomiques en 2022.

Dans ce contexte difficile, dit-on, les autorités ivoiriennes ont demandé l'aide du Fonds dans le cadre d'un accord mixte MEDC/FEC pour leur programme économique.

Ce programme vise à préserver la viabilité des finances publiques et de la dette et à ancrer le Plan national de développement (PND) 2021-25 dans des priorités structurelles clés afin de promouvoir une croissance plus inclusive menée par le secteur privé et de faciliter la transition de la Côte d'Ivoire vers un pays à revenu intermédiaire.

L'accord final concernant ce programme est soumis à l'approbation du conseil d'administration du Fmi, précise le communiqué qui indique par ailleurs qu'une mission de l'institution dirigée par Olaf Unteroberdoerster s'est rendue à Abidjan du 1er au 14 mars et a convenu avec les autorités ivoiriennes de tous les objectifs de politiques publiques et les mesures de réformes d'un programme de réforme économique qui pourrait être soutenu par un accord financier du Fmi.