Ile Maurice: Mohurlall Chummun - La musique dans le sang

La musique a toujours une place importante dans son coeur. À 77 ans, Mohurlall Chummun vit encore sa passion. Jouer de la musique et surtout montrer aux autres comment le faire. Cet habitant de Triolet a converti sa petite maison en un studio avec toute une gamme d'appareils et également des tableaux qu'il réalise lui-même.

Mohurlall Chummun est un natif de Deux-Frères-Quatre-Soeurs, un petit village du Sud. C'est à travers Hoolsy Hurruck, un homme religieux de ce village, qu'il s'initie à la musique vocale. Il est encore adolescent et il est encouragé car à cet âge, il démontre qu'il peut aller très loin. C'est ainsi qu'il va suivre des cours en musique du grand musicien qu'était Iswarduth Nundlall, dont les talents étaient reconnus par de nombreux Mauriciens. Le mentor de Mohurlall jouait de la musique orientale aussi bien qu'occidentale. D'ailleurs, c'est lui qui a introduit la musique dans le cursus scolaire.

Après ses études secondaires, Mohurlall embrasse une carrière de professorat au primaire. En 1964, il se joint à l'École de Musique fondée par Iswarduth Nundlall. En 1973, avec l'ouverture du Mahatma Gandhi Institute (MGI), c'est dans cette institution qu'Iswarduth donne des leçons de musique. Aves des diplômes de musique en poche, Mohurlall participe à des programmes sur la télévision nationale. Il deviendra plus tard un des membres du jury lors des compétitions organisées par la télévision nationale. Entre-temps, il est venu habiter à Triolet.

En 1968, le musicien a eu l'occasion de participer à un programme au théâtre de Port-Louis dans le cadre de la célébration du pays pour son accession à l'Indépendance. Il était un de ceux qui interprétaient la chanson, toujours très populaire aujourd'hui, Mauritius Hei Desh Hamara (Maurice est notre patrie).

En 1985, l'ancien ministre de l'Éducation, Armoogum Parsuramen, décida d'ouvrir des classes de musique dans les collèges d'État et le musicien Chummun a eu l'occasion d'enseigner la musique à des centaines de jeunes. En 1982, juste après les élections générales, Mohurlall Chummun se joint à l'Institut pour le Développement et le Progrès avec Rama Poonoosamy comme ministre des Arts et de la culture. Mohurlall Chummun a eu l'occasion de participer à de nombreux spectacles, d'autant qu'au cours de ces événements, des chansons et de la musique occidentales et orientales étaient interprétées et se jouaient sur la même estrade.

Toutefois, il évita de faire partie d'un groupe de musiciens quand une décision avait été prise pour chanter l'hymne national en kréol peu après les élections de 1982. D'ailleurs, cela a été une polémique et cela a été un des nombreuses raisons pour lesquelles il y avait une dissension entre un groupe du MMM et du Parti socialiste mauricien de Harish Boodhoo.

Mohurlall Chummun donne toujours des cours au MGI, au Rabindranath Tagore Institute (RTI) et chez lui à Triolet. Des jeunes comme des personnes à la retraite viennent apprendre de la musique chez lui. Il fait néanmoins une requête au MGI et au RTI d'étendre les heures des cours dans l'après-midi. Cela, selon lui, permettra à de nombreuses personnes de venir prendre des leçons.

Depuis quelque temps, Mohurlall commence aussi à peindre. Il compte tenir une exposition d'ici quelques mois.