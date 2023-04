Congo-Kinshasa: Kinshasa - La CENCO lance un projet de développement à la base, financé par le Fonds européen au développement

La Commission épiscopale Justice et Paix de la CENCO (CEJP) a lancé mercredi 5 avril à Nsele, dans la ville de Kinshasa, le projet d'appui à l'appropriation des comités locaux de gouvernance participative au développement de leurs entités. L'objectif est de faire de la RDC un État fort et solidaire.

Ce projet a été au centre d'un atelier d'appropriation par les points focaux de la CENCO et de l'ONG Cause rurale.

Sur financement du , il est exécuté en consortium entre la CENCO et la Cause rurale, à travers le comité local de gouvernance participative (CLGP), structures de la Commission épiscopale et les foyers de citoyenneté propre à la Cause Rurale. Il vise à initier la population congolaise à la gouvernance participative.

Le Secrétaire exécutif de la CEJP, Cyrille Ebokoto explique ce projet et le choix des 11 provinces :

« Ce choix est déterminé par les orientations du bailleur. Le projet que nous venons de lancer, nous permet maintenant de consolider le partenariat entre les communautés représentées par le comité local de gouvernance participative et les dirigeants locaux. Donc ce partenariat va permettre aux deux parties de travailler ensemble et d'impulser le développement à partir de la base. Donc ce projet a la particularité d'avoir deux volets importants, promouvoir l'accès des communautés à travers le CLGP et le mécanisme de participation citoyenne auprès des autorités».

Ce projet d'une durée de trois ans s'étendra dans 11 provinces : Kinshasa, Kongo-Central, Maï-Ndombe, Kwilu, Kwango, Equateur, Mongala, Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, Tshuapa et Sankuru.