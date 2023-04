Sénégal: Salon économique Dakar-Abidjan Connect - Un événement pour matérialiser les accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal

Les entrepreneurs, hommes d'affaires, ivoiriens et sénégalais veulent mieux se connaître et renforcer leurs relations économiques.

A cet effet, un salon économique Dakar-Abidjan connect (Sedac) se tiendra à Abidjan, en juillet 2023, et à Dakar, en décembre 2023. En prélude à l'évènement, l'initiateur Lo Cheikh bénéficie du soutien de l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, son Excellence Général El Hadj Daouda Niang, à travers la signature d'un protocole d'accord d'organisation conjointe. C'était, à l'ambassade du Sénégal à Abidjan, à la Riviera 3 Cocody, le jeudi 30 mars 2023. Selon l'ambassadeur El Hadj Daouda Niang, cette signature de protocole d'accord entre la mission diplomatique consulaire et le comité d'organisation du salon économique Abidjan-Dakar Connect (Sedac). Il vise à mettre tout en oeuvre pour la réussite de cette manifestation. « Notre objectif est de mettre à profit tous les instruments de coopération qui existent entre nos deux pays pour explorer de nouveaux champs de coopération et les renforcer de façon dynamique » a expliqué le diplomate.

Ce, avant de souligner qu'il souhaite que ce cadre d'échanges permette au plus grand nombre d'opérateurs économiques ivoiriens et sénégalais d'exploiter de nouvelles voies, de trouver de nouvelles filières dans lesquelles nos deux pays feront des plus-values et augmenter les richesses des tissus économiques ivoiriens et sénégalais. A en croire l'organisateur du « Sedac », Lo Cheikh, la crise sanitaire du Covid-19 et les conséquences de la guerre en Ukraine ont démontré qu'il est primordial de renforcer la coopération sud-sud, notamment entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, deux pays leaders de l'Uemoa. « Les Présidents ivoirien Alassane Ouattara et sénégalais Macky Sall ont signé de nombreux accords de coopération, il s'agit pour nous les entrepreneurs de matérialiser ces accords économiques, notre rôle d'hommes d'affaires, c'est de les mettre en pratique » a-t-il justifié.

Concrètement, le salon vise à faire venir au moins 200 Pme, Pmi, entrepreneurs, hommes d'affaires sénégalais en Côte d'Ivoire durant plusieurs jours en terre ivoirienne. Où ils rencontreront 200 autres confrères ivoiriens, et vice-versa, précise le promoteur du Sedac. Au programme des activités, il y aura des rencontres B to B, des conférences, des panels, des expositions de produits, des concerts etc. En juillet 2023 à Abidjan, l'événement aura lieu au palais de la culture de Treichville. Et en décembre 2023 à Dakar au Sénégal, à l'hôtel King Fahd Palace.