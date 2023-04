Cote d'Ivoire: Divo-Amedé Kouakou aux populations - «Voici pourquoi avec le Président Ouattara, la Côte d'Ivoire sera toujours en paix »

Une tradition respectée. Vendredi dernier, le maire de la commune de Divo, Amedé Koffi Kouakou, a inondé sa ville de vivres pour soutenir les musulmans pendant ce mois de jeûne.

Il s'est rendu successivement à la grande mosquée et à la mosquée Sunnite de la ville pour offrir 22 tonnes de sucre, 23 tonnes de lait, des centaines de cartons d'huile et du numéraire à cette communauté religieuse. Le donateur, après son geste, a exprimé sa joie de participer à cet élan de solidarité, au nom du Président Alassane Ouattara, et demandé aux hommes de Dieu de prier pour lui. Selon Amedé Koffi Kouakou, le président Alassane Ouattara, grâce à ses actions de développement, veut faire de la Côte d'Ivoire un pays de paix, de fraternité et de prospérité. « C'est pourquoi il m'a chargé de vous demander de continuer à prier pour la paix et la cohésion entre les Ivoiriens. C'est grâce à la paix que le développement de la Côte d'Ivoire se réalise, comme vous le constatez actuellement partout. Sans paix, il n'y a pas de développement. Mais sachez que la Côte d'Ivoire sera en paix tant que le Président Alassane Ouattara est au pouvoir. Car il ne fait aucune distinction entre les Ivoiriens, seul le travail bien fait l'intéresse », a-t-il fait savoir.

Il a profité de cette occasion pour demander aux jeunes de se mettre au travail, car le Président Alassane Ouattara a décrété 2023, l'année de la jeunesse. Beaucoup d'opportunités leur sont offertes, surtout dans le secteur de l'entrepreneuriat pour se prendre en charge et apporter leur pierre à l'édification de ce pays. Le chef de la communauté malinké, le colonel Momo Dosso, et l'imam Yaya Dosso, au nom des bénéficiaires, ont exprimé leur gratitude au donateur et lui ont demandé de traduire leur infinie gratitude au Président Ouattara qui a mis la solidarité au coeur de sa politique de développement. Des bénédictions ont été faites par les imams à l'endroit du chef de l'Etat, du ministre Amedé Koffi Kouakou et de toute la population ivoirienne.