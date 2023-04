Cote d'Ivoire: Concours «Sage d'Or» - Les meilleures sages-femmes de Côte d'Ivoire connues bientôt

Susciter l'excellence dans la pratique du métier de sage-femme, promouvoir et rehausser l'image de la profession et honorer les sage-femmes ivoiriennes. Ce sont les raisons qui amènent le Syndicat des sage-femmes et maïeuticiens de Côte d'Ivoire (Sysaf-CI à organiser un concours dénommé « Sage d'Or » pour désigner les meilleures sage-femmes de Côte d'Ivoire de l'année 2023, en collaboration avec la régie Futura.

Les lauréats seront connus à l'occasion du congrès du Sysaf-CI qui aura 20 ans en septembre prochain, à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la Paix à Yamoussoukro. Placé sous le parrainage de Clothilde Drogba, la mère du footballeur Didier Drogba, le concours est ouvert à toutes les sages-femmes et maïeuticiens sur toute l'étendue du territoire national. Le lancement officiel de la compétition a eu lieu le mercredi 29 mars 2023 au siège de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire (Fesaci) à la Riviera 2 Cocody. Occasion pour les initiateurs de donner plus de détails sur l'évènement, c'était en présence de la représentante du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique Dr Kouadio Samira, conseillère technique.

La secrétaire générale du Sysaf-CI, Mme Kangouté Maïmouna épouse Fofana, a expliqué que les « Sages d'Or viennent poser les jalons d'une corporation qui évoluera désormais avec des agents plus professionnels et plus motivés dans l'exercice de leur métier ». Selon elle, cette distinction entend, en outre, par son caractère scientifique mais également festif, réconcilier les populations avec leurs sages-femmes et maïeuticiens au vu des relations qui n'ont pas toujours été des plus cordiales. « C'est un évènement d'intérêt général dont la réussite est un devoir pour chaque professionnel, afin qu'au soir de la clôture de la cérémonie de distinction et de récompense, nous ayons le sentiment d'avoir apporté notre pierre à l'édifice sanitaire de la Côte d'Ivoire » a-t-elle invité.

Le ministère de la Santé se réjouit de la tenue de ce concours qui s'inscrit dans la vision du gouvernement ivoirien en vue de l'excellence au travail et l'amélioration du bien-être des ressources humaines et au renforcement de leurs capacités, a souligné Dr Kouadio Samira. Un terrain de 600 m2, la somme de 1,5 million FCFA et d'autres lots constituent le premier prix.