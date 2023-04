Afrique: Cyclone Freddy - 1,6 million de personnes victimes d'insécurité alimentaire sévère au Malawi

Quelque 1,6 million de personnes souffrent d'insécurité alimentaire sévère au Malawi, a averti jeudi une agence des Nations Unies, relevant que plus de 670 personnes ont été tuées et d'énormes dégâts matériels causés par le cyclone Freddy qui s'est abattu début mars dans ce pays d'Afrique australe.

Le cyclone Freddy a également forcé près de 660.000 de personnes au Malawi à se déplacer.

« Selon le projet de rapport d'évaluation, 2,3 millions de personnes ont été touchées par le cyclone tropical Freddy au Malawi, dont 1,6 million en situation d'insécurité alimentaire sévère », a indiqué dans son dernier rapport de situation, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA).

L'Afrique australe est régulièrement touchée par des sécheresses, des cyclones et des inondations, alors que leur fréquence est de plus en plus grande. Mais pour le Malawi, l'impact le plus important a été enregistré dans le secteur agricole, où près de 2,3 millions de personnes (dont 50% de femmes) ont perdu leurs récoltes et leur bétail.

La distribution de céréales cible 715.000 personnes

Près de 180.000 hectares de terres ont été détruits. Selon l'OCHA, le deuxième impact le plus important concerne la sécurité alimentaire, avec 1,3 million de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë.

En ce qui concerne les abris, plus de 880.000 ménages ont vu leurs maisons partiellement ou totalement endommagées.

Sur le terrain, les agences humanitaires de l'ONU continuent de venir en aide aux populations touchées par Freddy. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a ainsi fourni un mélange maïs-soja plus (CSB+) à plus de 41.000 personnes déplacées dans les districts de Chikwawa, Mulanje, Nsanje et Phalombe, les districts les plus touchés. Les distributions se poursuivent au fur et à mesure que les stocks deviennent disponibles.

En outre, le PAM prévoit de compléter la distribution de céréales du gouvernement par deux mois de produits alimentaires complémentaires (huile végétale, légumineuses et CSB+), ciblant 715.000 personnes dans les quatre districts les plus affectés.

Un appel éclair de 70 millions de dollars

Le PAM a apporté un soutien logistique à la communauté humanitaire dans le cadre de la réponse au cyclone Freddy. Plus précisément, près de 1.800 tonnes de nourriture et d'articles de secours ont été transportées au nom de la communauté humanitaire vers les zones touchées par les inondations, par voie terrestre, maritime et aérienne.

Deux hélicoptères du PAM facilitent aussi la livraison d'articles de secours aux camps qui sont actuellement inaccessibles par la route. Jusqu'à présent, 91 tonnes de nourriture ont été transportées par voie aérienne dans les zones difficiles d'accès des districts de Chikwawa, Mulanje, Nsanje et Phalombe.

Face aux besoins urgents causés par le cyclone Freddy, les Nations Unies et les partenaires humanitaires ont publié récemment un appel éclair pour la réponse, avec un besoin de financement de 70 millions de dollars. Ces fonds permettront de fournir une aide intégrée - comprenant l'hébergement, la nutrition, la santé, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, ainsi que la protection - à 1,1 million de personnes les plus durement touchées par la crise.