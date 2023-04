Tunisie: Vie associative - L'union fait la force

Une belle initiative à mettre à l'actif de l'amicale de étudiants sortant du cycle supérieur de l'Ecole Nationale d'Administration et l'Association des Anciens de Khaznadar. Oui, ces deux prestigieux opérateurs,

faisant l'honneur et le bonheur de notre vie associative, viennent de signer une convention de partenariat qui feront désormais leur force et donneront un coup de fouet salvateur à leurs activités communes. Et établirons des liens d'amitié et de fraternité fructueux entre les adhérents des deux parties prenantes.

L'occasion sera on ne peut plus propice pour ces deux nouveaux partenaires, pour mettre en oeuvre un programme commun, propre à hisser et promouvoir l'oeuvre associative à travers le renforcement des activités scientifiques, culturelles et sociales au profit des adhérents des deux bords.

L'occasion sera non moins propice aussi aux deux prestigieuses associations pour profiter de leurs expériences réciproques ainsi que d'exploiter en commun les moyens, le potentiel et la logistique disponibles dans chaque association.Ceci dans le cadre législatif en vigueur en la matière.

D'ailleurs, l'association des anciens de Khaznadar, jusqu'ici à court de local fonctionnel, se verra attribuer l'avantage d'exploiter le siège de l'amicale des sortants du cycle supérieur de l'ENA, sis au beau milieu d'El Menzah 6 (rue Othman Ibnou Affane) pour tenir ses réunions périodiques. Cette initiative est à méditer et à tenter par d'autres associations de la société civile, au mieux des intérêts de notre tissu associatif.