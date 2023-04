Algérie: Journée mondiale de la santé - Le président de la République adresse ses voeux aux professionnels et travailleurs du secteur

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, jeudi, ses voeux aux professionnels et travailleurs du secteur de la Santé en Algérie, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé, soulignant l'engagement de l'Etat à garantir le droit à la protection de la santé publique et à la prévention des maladies transmissibles et des épidémies, lequel engagement se renforce sans cesse grâce aux efforts du Gouvernement pour la préservation et la promotion du système national des soins de santé gratuits, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Notre pays célèbre la Journée mondiale de la santé en ayant accompli de nombreuses réalisations et réalisé autant d'acquis dans le secteur de la Santé, qui témoignent de l'engagement de l'Etat à garantir le droit à la protection de la santé publique et à la prévention des maladies transmissibles et des épidémies. Un engagement qui se renforce sans cesse grâce aux efforts du Gouvernement pour la préservation et la promotion du système national des soins de santé gratuits, qui a permis à l'Algérie d'occuper une place avancée dans le classement des pays africains chefs de file en matière de couverture sanitaire universelle", lit-on dans le communiqué.

La célébration de la Journée mondiale de la santé coïncidant avec le 75e anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), "le président de la République saisit l'occasion de l'hommage qu'il rend aux professionnels et aux travailleurs du secteur de la Santé dans notre pays, pour saluer les efforts consentis par l'Organisation mondiale de la santé dans toutes les contrées du monde pour aider les catégories vulnérables et assurer le développement de systèmes de santé adaptés et inclusifs", ajoute la même source.

Le Président Tebboune a, à cet égard, insisté sur "l'importance de la coopération entretenue avec cette organisation à travers, a-t-il dit, le soutien de son Bureau à Alger aux efforts du Gouvernement algérien, qu'il a invité, par là même, à renforcer le partenariat avec l'OMS pour la mise en oeuvre du cadre de coopération stratégique visant à garantir la santé pour tous en Algérie".