Ile Maurice: «Supplementary Appropriation (2022-2023) Bill» - Rs 5 milliards demandées alors que Rs 6 milliards dorment dans des banques

C'est une véritable frappe chirurgicale qu'a faite Reza Uteem, le mardi 4 avril, au Parlement. Alors que le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, a demandé à l'Assemblée nationale de voter Rs 5 milliards supplémentaires pour renflouer le Covid-19 Projects Development Fund, le député mauve a démontré que, selon le rapport de l'Audit, ce fonds aura Rs 15 milliards au 30 juin, et que Rs 6,7 milliards dormaient déjà dans des dépôts fixes au 30 juin 2022 pour ce même fonds.

Le ministère des Finances voulait-il favoriser les banques et la Silver Bank en particulier au détriment de la Banque de Maurice ? Reza Uteem se demande en tout cas pourquoi le gouvernement veut davantage d'argent pour ne pas le dépenser.

Ce qui l'interpelle encore plus, c'est que Dev Manraj, secrétaire financier, avait émis une circulaire en mai 2019 pour demander à toutes les institutions étatiques de placer leur excès de liquidités dans les bons du trésor au lieu des banques commerciales. Cela, pour aider à rembourser les dettes de l'État, mais aussi pour absorber l'excès de liquidités dans les banques commerciales, excès qui est en partie la cause de l'inflation. Or, a ajouté le député du MMM, c'est le même Dev Manraj qui, coiffant la casquette de président du Covid-19 Projects Development Fund, a fait exactement le contraire de ce que lui-même avait demandé de faire comme secrétaire financier : il a autorisé à placer des milliards de ce fonds dans des banques commerciales, dont Rs 2 milliards à la Silver Bank.

En fait, selon nos renseignements, il y aurait un milliard additionnel provenant du Consolidated Fund placé à la Silver Bank, qui est une nouvelle banque. Encore une fois, Dev Manraj était à la manoeuvre comme secrétaire financier. Il ne faut pas oublier non plus les presque Rs 500 millions qui avaient été placées chez Banyan Tree, restées inutilisables après la fermeture de cette banque pendant un an et demi, pour le compte des municipalités de Curepipe, de Port-Louis, de la National Insurance Company et de la Mauritius Housing Company. Ce n'est pas tout, ces Rs 500 millions ont été conservées à la Banyan Tree devenue Silver Bank.

Pour rappel, la Silver Bank a fait des pertes ces dernières années et sa réputation vient d'être sérieusement écornée avec la révélation de la fraude de Rs 26 milliards au détriment de Trafigura, fraude présumément commise par Prateek Gupta, l'époux de l'actionnaire principale de Silver Bank, Ginny Gupta.

Par ailleurs, l'économiste Sameer Sharma vient de publier un brûlot dans lequel il accuse le gouvernement d'enrichir encore plus les banques en y déposant de l'argent que ces institutions placent ensuite dans les bons du trésor à la Banque de Maurice, appauvrissant ainsi la Banque centrale et, par ricochet, le contribuable. Donc, une sorte de lévé zété par milliards !