Ile Maurice: Children's Court - Rs 2 500 d'amende pour une gifle

Un père était poursuivi devant la Children's Court sous une charge de wilfully and unlawfully committed an assault upon the person of a minor. Il était accusé d'avoir giflé l'ami de son fils en août 2019. Quatre ans après les faits, le père a plaidé coupable et présenté ses excuses à la famille de la victime. Il avait giflé l'adolescent qui avait malmené son fils. La magistrate Renu Gowry-Bhurrut l'a condamné à une amende de Rs 2 500.

Bien que l'accusé ait expliqué devant la cour qu'il n'avait aucune intention de faire du mal au garçon et voulait simplement le corriger, le tribunal a jugé inacceptable un comportement violent envers un enfant.

Le père avait expliqué que, ce jour-là, la victime avait malmené son fils et qu'il était allé lui parler. Mais l'enfant l'aurait provoqué en l'insultant et il a fini par le gifler. L'accusé avait présenté des excuses au tribunal, admettant qu'il n'aurait pas dû gifler le garçon.

La magistrate a trouvé que même si la victime avait malmené son fils, le père n'aurait pas dû arriver à une telle extrémité envers un enfant. «La Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, à laquelle Maurice a adhéré depuis le 26 juillet 1990, souligne le fondement et la nécessité de la protection de l'enfant en raison de son immaturité physique et mentale», a souligné la magistrate. Cependant, ayant pris en considération le fait que l'accusé avait plaidé coupable dès le départ et avait présenté ses excuses, la magistrate lui a imposé une amende au lieu d'une peine d'emprisonnement.