Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha en visite de travail et d'inspection au Commandement des Forces navales et de la Base navale d'Alger

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a effectué jeudi une visite de travail et d'inspection au siège du Commandement des Forces navales et de la Base navale d'Alger, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de ses visites d'inspection aux différentes composantes de l'ANP, durant le mois sacré de Ramadan, Monsieur le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'ANP, a effectué, ce jeudi 6 avril 2023, une visite de travail et d'inspection au siège du Commandement des Forces navales, où il a rencontré les cadres et les personnels y exerçant, avant de procéder, au niveau de la Base navale d'Alger, à l'inauguration du patrouilleur de haute mer +El-Moutassadi+, qui vient conforter la flotte navale algérienne", précise la même source.

Cette visite a été entamée depuis le Commandement des Forces navales, où après la cérémonie d'accueil donnée par le Général-Major Mahfoud Benmeddah, le Général d'Armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du martyr et héros "Souidani Boudjemaa", dont le siège du Commandement porte son nom, et déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux Chouhada.

Le Général d'Armée a prononcé, par la suite, une allocution d'orientation, diffusée par visioconférence à travers l'ensemble des écoles et unités des Forces navales.

A ce titre, il a mis en avant "les étapes considérables franchies dans le cadre du processus de construction d'une armée moderne et professionnelle, qui oeuvre à disposer des éléments de puissance".

"Nous avons réalisé, au sein de l'ANP, d'énormes progrès dans le processus de construction d'une armée moderne et professionnelle, qui oeuvre inlassablement à disposer des éléments de puissance, dans une ère où celle-ci est devenue, à juste titre, une garantie sûre, non seulement pour la souveraineté nationale mais également pour s'imposer aux niveaux régional et international", a-t-il rappelé.

"A ce titre, le Haut Commandement de l'ANP a veillé, ces dernières années, à la faveur des orientations de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à doter l'ANP en moyens et matériels modernes, en phase avec les évolutions enregistrées dans ce domaines", a-t-il ajouté.

Le Général d'Armée a indiqué que "l'acquisition du patrouilleur de haute mer +El-Moutassadi+ s'inscrit dans le cadre d'une stratégie réfléchie, visant la modernisation de la flotte navale algérienne et, partant, le renforcement des capacités de défense de l'ANP".

"C'est dans ce sillage que s'inscrit l'acquisition du patrouilleur de haute mer +El-Moutassadi+, équipé des dernières technologies militaires navales, et capable d'opérer et d'intervenir à grande échelle pour assumer ses multiples missions", a-t-il fait valoir.

"Nous saisissons l'occasion de l'accostage de ce nouveau bâtiment, que nous inaugurons aujourd'hui, pour se féliciter de cette nouvelle réalisation, qui s'inscrit dans le cadre du programme de modernisation de notre flotte navale, et qui vient conforter les Forces navales et contribuer, par là même, au renforcement de nos capacités de défense et au développement du corps de bataille de l'ANP", a-t-il dit.

Il a affirmé que "cette acquisition s'inscrit en droite ligne de notre stratégie, visant à favoriser l'harmonie entre le processus d'acquisition de matériels modernes et le processus de formation de potentiels humains, capables de maitriser la haute technologie et d'assurer l'exploitation judicieuse des équipements".

Lors de sa rencontre avec les cadres du Commandement des Forces navales, le Général d'Armée a suivi un exposé exhaustif, présenté par le Commandant des Forces navales, portant sur l'état d'avancement du plan de développement du Commandement des Forces navales, notamment dans le domaine des efforts de préparation au combat des unités et des personnels et de maintien en condition de la flotte navale.

A l'issue de cette rencontre, le Général d'Armée s'est rendu à la Base navale d'Alger, où il a procédé, en compagnie du Général-Major Mahfoud Benmeddah, à l'inauguration du patrouilleur de haute mer +El-Moutassadi+, avant de l'inspecter et de recevoir des explications exhaustives sur ses missions, composantes et spécificités, données par le Commandant de bord et son équipage.

A cette occasion, le Général d'Armée a donné une série d'instructions et d'orientations au commandement et aux membres de l'équipage du patrouilleur, portant, en somme, sur "la nécessité d'assurer son maintien en condition et son exploitation rationnelle".

Pour leur part, les membres de l'équipage ont exprimé "leur fierté de cette acquisition qui constitue un apport qualitatif pour la flotte des Forces navales algériennes".

Au terme de cette visite, le Général d'Armée a pris une photo-souvenir avec la première formation de l'équipage du patrouilleur de haute mer "El-Moutassadi", conclut le communiqué du MDN.