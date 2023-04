Afrique Centrale: UNFPA se félicite de l'engagement de haut niveau en faveur des adolescents et des jeunes gens éduqués, en bonne santé et épanouis en Afrique de l'Ouest et du Centre

communiqué de presse

Le Bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA WCARO) se félicite de l'engagement ministériel de haut niveau en faveur de l'éducation, de la santé et de l'épanouissement des adolescents et des jeunes de la région, approuvé par les ministres de l'éducation et de la santé de 24 pays de la région, lors d'une réunion tenue à Brazzaville, en République du Congo, dans le cadre de l'Engagement de l'AOC Afrique de l'Ouest et du Centre. L'engagement parle d'une progression claire vers la réalisation des objectifs 4 à 10 des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies sur la santé, l'éducation et l'égalité des sexes.L'engagement de l'AOC sert de plateforme pour renforcer la région dans sa quête du dividende démographique, en garantissant l'accès des adolescents et des jeunes à un large éventail de services d'éducation et de santé.

Les gouvernements de la région ont travaillé à la création d'un cadre juridique et politique favorable à la fourniture de services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux jeunes. Depuis 2020, 18 pays ont organisé des consultations afin d'explorer des recommandations tangibles pour une information et une éducation complètes, qui ont constitué la base de l'Engagement.

UNFPA se félicite de cet engagement ministériel historique des États membres de la région, qui témoigne de l'importance qu'ils accordent à l'investissement dans les capacités des adolescents et des jeunes, notamment dans l'éducation sexuelle complète, élément essentiel à la formation de citoyens sains et éduqués.

UNFPA s'associe à la communauté mondiale pour soutenir les partenaires régionaux, les gouvernements nationaux et locaux, les praticiens de première ligne, les acteurs de la société civile et les jeunes eux-mêmes, afin de faire progresser l'information et l'éducation complètes, adaptées à l'âge, fondées sur des données probantes et opportunes sur la santé et les droits sexuels et reproductifs pour les adolescents et les jeunes du monde entier, dans des cadres formels et non formels, en mettant particulièrement l'accent sur les plus vulnérables et les laissés-pour-compte.

L'engagement de l'AOC s'inscrit dans un contexte d'estimations de mortalité maternelle extrêmement élevées pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dans le rapport 2020 sur les estimations de mortalité maternelle récemment publié par le groupe de travail technique inter-agences international. Dans certains pays de la région, le nombre d'abandons scolaires dans le deuxième cycle du primaire et le premier cycle du secondaire est élevé en raison des grossesses précoces. La fécondité des adolescentes se situe entre 100 et 189 pour 1000 ; 2 filles sur 5 sont mariées avant l'âge de 18 ans. L'accès à une éducation sexuelle complète et adaptée à l'âge contribuera grandement à ce que les filles restent plus longtemps à l'école et à ce que les droits et les choix de chacun soient garantis, afin de créer des sociétés inclusives et productives.

