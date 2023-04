Afrique de l'Ouest: Cérémonie de proclamation de l'Engagement de l'Afrique de l'Ouest et du centre pour des adolescents et des jeunes éduqués, en bonne santé et épanouis

communiqué de presse

Les ministres de l'éducation et de la santé des 24 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont réunis ce 6 avril 2023 au Grand Hôtel de Kintélé à Brazzaville, en République du Congo, afin de proclamer un engagement politique de haut niveau pour des adolescents et des jeunes éduqués, en bonne santé et épanouis (l'Engagement de l'AOC).

Cette cérémonie était coorganisée par le Gouvernement de la République du Congo et le Groupe de Travail Technique de l'Engagement de l'AOC, réunissant les communautés économiques régionales, plusieurs agences des Nations Unies, telles que l'UNESCO, l'UNFPA et l'OMS, les organisations de la société civile ou encore les réseaux de jeunes de la région. Elle est placée sous le patronage de Monsieur Anatole Collinet MAKOSSO, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République du Congo, et en présence de Madame Antoinette SASSOU N'GUESSO, Marraine de l'événement, Épouse du Chef de l'État, Présidente de la Fondation Congo Assistance.

L'objectif de l'Engagement de l'AOC est de permettre à la région de tirer parti de son dividende démographique en mettant l'accent sur l'accès, en temps voulu, à des programmes complets d'éducation et d'information de qualité, ainsi qu'à des services de santé adaptés aux besoins des adolescents et des jeunes d'Afrique de l'Ouest et du Centre. En effet, les données démographiques, sanitaires et sociales1 de l'AOC soulignent l'urgence de fournir à ces derniers les moyens d'éviter les grossesses précoces et non-intentionnelles, les mariages d'enfants et l'abandon scolaire, ou encore de prévenir le VIH et de faire face aux violences basées sur le genre.

Les pays de la région ont réitéré à plusieurs reprises la nécessité d'une action politique régionale de haut niveau afin de plaider en faveur d'adolescents et de jeunes dotés des connaissances et des compétences nécessaires pour faire des choix responsables et éclairés pour leur santé et leur bien-être. Ainsi, depuis 2020, le processus de l'Engagement de l'AOC a permis à 18 pays de la région de mener des consultations nationales lors desquelles ils ont recueilli les contributions de toutes les parties prenantes de l'éducation et de la santé, mais aussi de la société civile, des leaders religieux et traditionnels et des jeunes, afin de s'assurer que l'Engagement de l'AOC soit ancré dans les réalités et les besoins de chaque pays.

Les pays de l'AOC sont résolus à investir dans l'éducation et la santé de leur jeunesse et à travailler ensemble. En s'attaquant à ces priorités, la région pourra progresser de manière significative dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) relatifs à la santé, à l'éducation et à l'égalité des sexes. L'Engagement fournira également un contexte favorable à la mise en oeuvre de la Feuille de route de l'Union africaine sur l'exploitation du dividende démographique (2016), de la Stratégie continentale d'éducation pour l'Afrique, et de l'Initiative Education Plus en AOC.

