Afrique: Paris - Un colloque planche sur la refondation de la relation entre l'Europe et l'Afrique

Paris — L'auditorium du journal Le Monde va abriter, vendredi, un colloque axé sur le thème "(Re)fonder le lien Europe-Afrique", à l'initiative du mensuel fondé par Hubert Beuve-Méry et du journal panafricain Continent premier.

Cette rencontre entre dans le cadre de la série de manifestations culturelles intitulées "Gingembre littéraire" initiées par le directeur du magazine Continent Premier, le journaliste sénégalais basé à Genève, Gorgui Wade Ndoye.

Le président nigérien Mohamed Bazoum interviendra par visio-conférence à l'occasion du colloque, a confié à l'APS Gorgui Wade Ndoye. Il a aussi annoncé que des diplomates européens et africains prendront part à l'évènement.

Selon les organisateurs, l'objectif de ce colloque est de "repenser les relations entre l'Europe et l'Afrique sur des bases véritablement égalitaires". Ils estiment qu'il "est temps d'abandonner les vieilles habitudes, les discours paternalistes et les relations asymétriques pour construire une nouvelle vision commune". Ils considèrent que "les enjeux de la relation Europe-Afrique sont majeurs, tant sur le plan économique que politique ou social" et qu'il est "urgent d'entamer une réflexion commune et de définir de nouvelles orientations pour construire un avenir commun".

Le thème sera abordé à travers trois tables rondes : "Europe-Afrique : dialoguer autrement", "Relations économiques, de la verticalité Nord-Sud à l'horizontalité d'un partenariat entre égaux" et "La nouvelle géopolitique, une chance pour renouveler la relation Europe-Afrique ?".

Le colloque sera marqué par les interventions de Giles Yabi, analyste politique, fondateur du think thank Wathi, d'Akram Belkaïd, journaliste spécialiste du monde arabe, du Pr Ibrahima Thioub, de l'ancien ministre du Sénégal des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, de Ramatoulaye Diagne Mbengue, enseignante-chercheure, rectrice de l'université de Thiès, de l'économiste togolais, Kako Nabuko, de Jean-Martin Jampy, directeur de Téranga Sûreté.

Le discours de clôture sera prononcé par le Pr Souleymane Bachir Diagne, philosophe, enseignant à l'université Columbia, à New York.

Le "Gingembre" de Continent Premiere "fait référence "au gingembre connu universellement pour ses vertus multiples" et peut se décliner "en +Gingembre littéraire+, +Gingembre économique+, +Gingembre politique+ etc., selon la nature de la manifestation et des personnalités invitées", a expliqué Gorgui Wade Ndoye.

Selon lui, le "Gingembre de Continent Premier", lancé en mai 2019 à la Maison internationale des Associations de Genève (MIA), "est le prolongement des efforts du magazine panafricain basé en Suisse de promotion des cultures et civilisations africaines et l'érection de ponts entre les autres civilisations du monde à partir de Genève".

Il a rappelé que Continent Premier organise régulièrement "des débats, rencontres ou conférences avec des intervenants divers, intellectuels, écrivains, diplomates, hommes politiques, journalistes, etc,."

