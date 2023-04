Afrique: LDC CAF - « le CR Belouizdad sera difficile », Rulani Mokwena, entraîneur de Mamelodi Sundowns

Après avoir hérité du CR Belouizdad en quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF, l'entraîneur des Mamelodi Sundowns pense que l'équipe algérienne sera difficile à jouer.

Le match aller de ce premier tour des phases à éliminations directes du tournoi continental entre des Downs a lieu en Algérie pendant le week-end du 21 au 22 avril. La manche retour est prévue au Loftus Versfeld entre les 28 et 29 du même mois. Avant ces chocs de la C1 africaine, Rulani Mokwena s'est prononcé sur ce qui promet d'être un challenge intéressant.

« C'est un tirage au sort que nous acceptons avec beaucoup d'humilité mais aussi avec une compréhension claire que ça va être très difficile. Le CR Belouizdad est une très bonne équipe, même s'il a terminé deuxième de son groupe avec 10 points. Ils ont une bonne campagne, en Ligue des champions et dans leur championnat national où ils sont en tête du classement bien qu'ils n'aient disputé que 17 matchs. », a déclaré Mokwena selon Times Lives.

« L'écart entre le numéro un et le numéro deux est peut-être un peu similaire à la nôtre [en championnat], un gros écart d'environ 13 points. Ils ont de bons joueurs. Ils jouent quelque chose de similaire à un 4-3-3 ou 4-4-2 avec un attaquant nigérian fort et puissant, Anayo Iwuala, et leur meilleur buteur avec cinq buts, Mohamed Bakir. », a poursuivi l'entraîneur sud-africain.

« C'est une équipe intéressante avec de bonnes formations et structures tactiques et nous savons qu'aller en Algérie va être difficile, en particulier avec les déplacements et les tentatives de tracer notre chemin entre les rencontres nationales. Nous avons la Coupe Nedbank [quart de finale contre le Stellenbosch FC au Cap le 15 avril] juste avant de devoir nous rendre en Algérie, il y a beaucoup de travail pour notre équipe de direction et notre équipe de voyage à l'avance. Mais ils ont beaucoup d'expérience et nous leur faisons confiance pour nous aider dans les préparatifs. », a-t-il déclaré.