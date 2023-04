Sénégal: Violents affrontements entre pêcheurs en mer - Une trentaine de personnes interpellées à Kayar et Mboro

Une vingtaine de personnes à Kayar et plus d'une dizaine à Mboro, mises en cause dans des affrontements entre pêcheurs en mer, ont été interpellées suite à des investigations exhaustives menées par la justice. Le 02 avril 2023, des affrontements ont opposé en mer des membres de la communauté des pêcheurs de la grande côte.

Selon un communiqué du Procureur de la République de Thiès, ces évènements avec leur extension sur le continent à Mboro puis à Kayar, ont occasionné des violences physiques graves sur des personnes ainsi que des dégradations de biens dans ces localités.

« A l'égard d'une telle situation, des investigations exhaustives ont été immédiatement menées et ont conduit à l'interpellation d'une vingtaine de mis en cause à Kayar et plus d'une dizaine à Mboro » souligne Cheikh Dieng. Le Procureur de la République de Thiès martèle que les procédures ouvertes font l'objet d'un traitement à la mesure de la gravité des actes commis.

L'Autorité judiciaire, espérant un retour à la normale, adresse « une mise en demeure ferme aux potentiels contrevenants au respect de la paix publique et à l'intégrité physique des personnes et des biens ».