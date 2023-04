Afrique: Classement FIFA - Madagascar perd huit places

En chute libre. C'est ainsi qu'on peut qualifier le classement de Madagascar au niveau de la FIFA après la dernière mise à jour effectuée hier. Une fois de plus, Madagascar a connu un énorme recul car on vient de perdre huit places et se trouve à la 110e. L'équipe nationale a payé très cher leur double défaite face au Centrafrique récemment.

En Afrique, Madagascar est dépassé par deux pays et occupe la 25e place. Depuis février 2022, le rang de Madagascar ne cesse de régresser et s'éloigne du TOP 100. La dernière fois où le pays a gagné une place était fin 2021. Le meilleur classement était en 2019. Après avoir gagné douze places, Madagascar a sauté de la 108e à la 96e place. Mais cette belle progression n'est plus qu'un lointain souvenir.

Cette situation nécessite une profonde et longue réflexion. Si cela continue, Madagascar risque de recommencer au tour préliminaire dans les compétitions de la CAF. Avec le nouveau coach qui dirigera la sélection nationale dans le cadre des deux journées de la qualification à la CAN 2023, le monde du ballon rond malgache souhaite de ne plus avoir une mauvaise nouvelle au prochain classement.

En revenant sur ce dernier classement, l'Argentine, championne du monde, s'empare de la première place en progressant d'un rang. L'Albiceleste est redevenu leader six ans plus tard. L'équipe de France gagne aussi une place et se hisse au 2e rang mondial. Les Bleus profitent de leurs victoires dans les éliminatoires de l'Euro 2024 contre les Pays-Bas (4-0) et l'Irlande (1-0).

Ainsi, l'Argentine et la France profitent du mauvais résultat du Brésil contre le Maroc durant la dernière trêve internationale. À cause de sa défaite surprise par 2 à 1, la Seleção abandonne un peu plus de six points et chute à la 3e place. En Afrique, le Maroc garde sa première place et se retrouve à la 11e place sur le plan mondial. Le Sénégal (18e . mondial) et la Tunisie (28e mondial) complètent le podium africain et grapillent respectivement une et deux places au niveau mondial.