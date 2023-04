Sénégal: Un financement de 91 milliards de la Banque Mondiale pour accélérer l'économie numérique

Dakar — L'État du Sénégal et la Banque mondiale (BM) ont procédé, jeudi à Dakar, à la signature d'un accord de financement d'un montant d'environ 91 milliards FCFA "destiné à la mise en oeuvre" du projet d'accélération de l'économie numérique.

Le document a été paraphé par le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, et la Directrice du Bureau régional de la Banque mondiale pour le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal, Keiko Miwa.

Cet accord de financement est "destiné à la mise en oeuvre du Projet d'accélération de l'économie numérique (PAEN), pour un montant total de cent cinquante millions (150 000 000) de Dollars US, soit environ quatre-vingt-onze (91) milliards F CFA", a déclaré le ministre des Finances et du Budget.

Selon lui, ce projet "opérationnalise" l'Axe 1 du Plan Sénégal émergent (PSE) intitulé "Transformation structurelle de l'économie et croissance". Cet axe "vise à étendre l'accès à une connectivité à haut débit abordable et résiliente aux changements climatiques et à améliorer l'adoption des services gouvernementaux en ligne et des dossiers médicaux électroniques".

Mamadou Moustapha Ba a rappelé l'importance capitale du PAEN qui a un "fort impact économique et social" à travers ses différentes composantes. Le ministre des Finances et du Budget pense que ce projet constitue "une réponse adéquate" aux préoccupations des acteurs du numérique au Sénégal.

"Au Sénégal, l'adoption des technologies numériques génère des bénéfices importants. En effet, dans les zones où l'internet mobile est disponible, le niveau de consommation des ménages augmente de 14 % et l'extrême pauvreté diminue de 10 %", a pour sa part indiqué Mme Miwo.

Pour la directrice du Bureau régional de la Banque mondiale pour le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal, cette avancée technologique crée davantage d'emplois qui sont mieux rémunérés.

"Il est essentiel de tirer parti des technologies numériques au profit de la population dans des secteurs critiques, tels que la santé, où les solutions numériques, notamment les dossiers médicaux électroniques, la télémédecine, la gestion des vaccinations et autres applications peuvent avoir un impact tangible", a-t-elle avancé.