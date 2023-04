Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 Avril 2023

Sénégal : Football / Classement Fifa: le TOP 20 africain, le Maroc et le Sénégal en tête

La Fédération internationale de football association (Fifa), a actualisé, jeudi 06 avril 2023 son traditionnel classement des sélections. Après avoir perdu la couronne en 2021, le Sénégal demeure le dauphin du Maroc dans le TOP 20 africain avec son rang de dix-huitième (18e) au classement mondial. Qualifié pour la prochaine CAN 2023 en Côte d’Ivoire, les Lions de la Téranga défendront leur titre afin d’espérer retrouver le plafond du TOP africain au classement FIFA 2024. (Source : aniamey.com)

Côte d’Ivoire : Chantier du 4ème pont d'Abidjan – Le taux d’avancement physique de la phase 1 est estimé à 87%

Les travaux de la première phase de la construction du 4ème pont d'Abidjan connaissent un taux d’avancement physique estimé à 87%. L’information a été donnée par le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amédé Koffi Kouakou, qui s’est rendu sur le chantier pour s'enquérir de l’état d’avancement du projet, le jeudi 06 avril 2023. « Nous étions ici à la mi-février pour constater l’avancement de la première phase du 4è pont reliant Sébroko au carrefour Sapeurs-pompiers. Aujourd’hui, nous sommes à 87% d’avancement des travaux. Des efforts importants ont été faits », a affirmé Amédé Koffi Kouakou.Le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier a instruit l’entreprise d’accélérer les travaux de la première phase afin que l’édifice soit livré d’ici à deux mois. En ce qui concerne l’ouvrage principal, de 2x4 voies et long de 1,4 km, les travaux sont avancés. « Nous posons le bitume », a-t-il souligné. (Source : Cicg)

Guinee : Crief- Depuis la prison, Damaro Camara sera jugé par la Cour…

C’est une décision inédite que le président de la chambre de jugement de Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières a prise, ce jeudi 06 avril 2023. Face à l’absence de M. Amadou Damaro Camara à l’audience du jour pour cause de maladie, le juge Francis Kova Zoumanigui a décidé de faire un transport judiciaire à la Maison Centrale de Coronthie où est détenu l’ancien président de l’assemblée nationale pour le juger. L’audience sera publique et médiatisée. Dès l’ouverture de l’audience de ce jeudi 6 avril 2023, le parquet a donné les raisons de l’absence du prévenu dans la salle d’audience. De son côté, Me Santiba Kouyaté, avocat de M. Amadou Damaro Camara, a sur les fondements des dispositions de l’article 244 du code de procédure pénale, sollicité la mise en liberté de son client. (Source : africaguinee.com)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- le Centre national d’appels lancé

Le directeur de la communication et des relations publiques de la Présidence du Faso, Djourmité Nestor NOUFE a procédé ce matin au lancement du Centre national d’appels (CNA) à travers une conférence de presse. Placé sous tutelle technique de la Présidence du Faso, ce centre d’appels vise à permettre aux Burkinabè de contribuer efficacement à la lutte contre le terrorisme et à la bonne gouvernance. Désormais les citoyens peuvent appeler gratuitement le 199 ou envoyer des documents, des sons, des images ou toute autre pièce à conviction aux numéros WhatsApp (+226) 7120 33 33/ 68 24 44 44 pour alerter des actes suspects dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme et la corruption.Selon le directeur de la communication et des relations publiques de la Présidence du Faso, ce Centre d’appels voulu par le Président de la Transition, est déjà fonctionnel, sept jours sur sept, 24 heures sur 24. (Source : aouaga.com)

Mali : Rapport des USA sur la situation des droits de l’Homme- La réaction du Gouvernement malien

Le Gouvernement du Mali a réagi, le 31 mars 2023, au rapport publié, le 20 mars par le Bureau de la Démocratie, des Droits de l’Homme et du Travail du Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique sur la situation des droits de l’Homme au Mali. Dans ses observations, le Gouvernement du Mali a rejeté les « allégations de violation et d’atteintes aux droits de l’Homme sans fondement à lui attribuées. Ces allégations, provenant le plus souvent d’autres sources, sont très tendancieuses, non recoupées et faites souvent à dessein dans le but de ternir l’image du Mali ». Selon le gouvernement malien, tous les cas d’allégation de violations des droits de l’Homme par les Forces années maliennes (FAMa) sur le théâtre des opérations font systématiquement l’objet d’enquête par les tribunaux militaires, en témoignent les nombreuses procédures pendantes devant ces juridictions. En réaction au rapport des USA sur les pratiques des droits de l’Homme au Mali, le gouvernement malien a fait savoir qu’il est aisément vérifiable que tous les cas d’allégation de violations des droits de l’Homme (exécutions, enlèvements, tortures, disparitions forcées), par les Forces années maliennes (FAMa), sur le théâtre des opérations, lorsqu’elles sont fondées en leur principe, font systématiquement l’objet d’enquête par les tribunaux militaires, en témoignent les nombreuses procédures pendantes devant ces juridictions. (Source : abamako.com)

Gabon : Politique- Ali Bongo à Port-Gentil

Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, est attendu dans la province de l’Ogooué-Maritime (Ouest), le jeudi 06 avril, a annoncé le gouverneur de la province, Paul Ngomo Ayong, au cours d’une rencontre, ce mercredi, avec divers responsables des administrations décentralisées, des entreprises privées, des groupes religieux et des communautés étrangères de la province. Durant son séjour, le chef de l’Etat se rendra dans les trois départements de la province, notamment Bendjé, Etimboué et Ndougou. La visite commencera par le département de Bendjé, qui comprend Port-Gentil. Dès son arrivée, Ali Bongo Ondimba se rendra au front du bord de mer, précisément au lieu de recueillement, pour rendre hommage aux victimes du naufrage du bateau Esther Miracle. Pour la journée du vendredi 7 avril, le président et sa délégation se rendront à Gamba, dans le département de Ndougou, et Omboué dans le département d’Etimboué. Pendant son séjour, le président rencontrera des dignitaires locaux. (Source : alibreville.com)

Une sélection de Bamba Moussa