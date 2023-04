Afrique: Formation - Des journalistes africains en visite à Hunan

Yueyang, Changsha et Chenzhou sont les trois districts de la province de Hunan qu'ont pu visiter quelques journalistes africains et des autres régions, bénéficiaires du programme 2023 initié par le Centre de communication de la presse internationale de Chine. L'objectif était de faire découvrir le paysage économique et culturel chinois pour davantage de collaboration avec d'autres pays.

On ne cessera de le dire, un partenariat n'est gagnant-gagnant que lorsqu'il profite aux deux parties. Et pour ce faire, c'est à chacun de réfléchir à ce qui lui est profitable pour faire asseoir des accords. Le développement de la Chine est une évidence, comme celui de plusieurs pays avec lesquels l'Afrique, plus particulièrement le Congo, entretient de bons rapports depuis belle lurette. On pourrait donc se poser la question : « A-t-on déjà collaboré sur tous les secteurs dans tous les domaines ? La réponse serait probablement non ». Le Congo détient encore plusieurs cartes à jouer.

Située dans le centre de la Chine, la province de Hunan couvre une superficie de 211.8 mille kilomètres carrés avec une population enregistrée de 73 millions d'habitants. Ces dernières années et plus particulièrement en 2022, son PIB a atteint près de 420 milliards

FCFA. Cette croissance, on la doit entre autres au développement économique, à la technologie, au commerce, au tourisme et à la culture dont les fruits semblent palpables à première vue.

Dans le district de Yueyang, ville historique et culturelle au patrimoine millénaire, les hommes et femmes de médias d'Afrique ont entre autres pu communier avec la tour portant le nom éponyme de la ville, le lac Dongting Est, le quai Hualong du fleuve Yangtze à Junshan. Ces trois sites s'appuient sur l'histoire de la ville pour attirer des touristes tant locaux qu'étrangers.

A ce titre, le Congo peut donc réfléchir à des possibilités d'échanges et de formation pour valoriser certains de ses sites locaux, empreints d'histoires. En effet, l'aménagement autour de certains joyaux historiques et culturels contribuent à leur donner plus de valeur. Aujourd'hui, le tourisme local rime non seulement avec la tradition, mais aussi avec la modernité.

Yueyang a misé sur la beauté écologique qui s'allie aux efforts verts déployés sous la direction de l'idéologie écologique du président chinois, Xi Jiping. De passage dans cette province, le village de pêcheurs écologiques de Liumenzha, situé dans la ville de Qianlianghu, district de Junshan, fait un peu penser à la ville de Mossaka, dans le département de la Cuvette au Congo, fief du poisson de différentes sortes. Cette ressource halieutique peut aujourd'hui, avec une meilleure structuration, conservation et transformation, devenir une référence et une valeur ajoutée du commerce extérieur et de l'économie congolaise. Developper la production de poisson pour non seulement combler la demande locale, mais également exporter de façon référentielle le poisson « made in Congo ». La tenue du festival « Je consomme congolais », début mars, visait non seulement à emmener le Congolais à consommer local, mais également à éveiller l'esprit des pouvoirs publics, des entrepreneurs et des investisseurs, à partager ce savoir-faire local avec le monde.

Changsha, ville aux attraits économiques et touristiques

Après un accueil chaleureux à Yueyang en présence de quelques autorités locales, le cap a été mis vers Changsha. Centre de la politique, de l'économie, de la culture, de la science, de l'éducation et du commerce du Hunan, Changsha est à ce jour un point stratégique de l'initiative « La route et la ceinture ». Comme ont pu le souligner les autorités locales de ce district, « Changsha est une ville favorable aux affaires, pleine de vigueur et de vitalité. A ce propos, la ville a été honorée comme ville de référence du développement de l'environnement des affaires internationales en Chine». S'il y a surplace quelques sociétés qui collaborent avec l'Afrique, à l'instar de Kilimall, le quota demeure encore faible. L'Afrique de l'Est, puis celle de l'Ouest, arrivent en tête. De ce point de vue, le Congo, du côté public comme privé, pourrait trouver des portes d'ouverture de business BtoB à explorer dans différents secteurs.

Au cours de leur visite de deux jours dans ce district, les journalistes ont fait un tour au Parc industriel culturel et créatif de Malan Mountain Video. Parc industriel national de radio et de télévision, il s'appuie aujourd'hui sur la révolution technologique et numérique dans divers domaines tels que la création culturelle, la production, la diffusion et la consommation de contenu, etc. Une belle découverte pour les journalistes couplée à celle de « l'île Orange ». Avec une toute nouvelle planification et construction depuis 2005 autour de l'écologie, la culture, l'histoire, le tourisme et les loisirs, cet espace abritant le buste grandeur nature de Mao Zedong se concentre sur le paysage naturel.

Chenzhou, à pleine vue des montagnes

Avec un paysage vert meublé de tas de montagnes, Chenzhou regorge d'un joyau primitif que les journalistes ont relevé le défi de découvrir : la montagne Mangshan. Forêt primitive de même latitude sur terre, La montagne Mangshan regorge d'une très grande superficie et de riches ressources animales et végétales. A cela s'ajoutent ses beaux ruisseaux et rochers. La gravir jusqu'au sommet a été une expérience à la fois éprouvante et stimulante.

A l'heure où l'humanité traverse une période sans précédent de crise climatique, préserver de tels joyaux écologiques non seulement en Chine, mais partout dans le monde, est très capital. A titre d'exemple, le Bassin du Congo devrait continuer de bénéficier d'une préservation infaillible. Toutefois, cela ne suffirait pas pour le bien-être de la planète. Car tant que la réduction d'émission des gaz à effet de serre sera élevée, l'humanité continuera à en subir les conséquences.

Au terme des visites dans les trois districts, chaque journaliste africain a estimé que le continent devrait revoir ses paramètres de partenariat avec les différents pays développés depuis le temps des indépendances jusqu'à aujourd'hui. Ce, avec une once de responsabilité et de détermination propre. Et ce serait penser à tort qu'en terme de ressources et de savoir-faire l'Afrique n'a rien à offrir ou à apprendre aux autres continents. Tant de possibilités qui n'attendent qu'à être explorées. «La Chine est avancée technologiquement, une zone où l'Afrique trouve encore ses pieds. Nous avons visité Broad Group qui se concentre sur les structures de construction en acier inoxydable. Un exemple en est le bâtiment de Holon, qui est transférable dans n'importe quelle partie du monde et a une durée de vie de 1000 ans. Penser une telle production locale sur la base de nos ressources pourrait aider à résoudre le problème du logement en Afrique », en pense Talibeh Hydara, rédacteur adjoint de Standard Newspaper en Gambie.