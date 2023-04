Congo-Brazzaville: Agriculture - L'usine de montage des tracteurs d'Eco-Comaco réceptionnée

La réception officielle de l'unité de montage des tracteurs de l'entreprise Eco-Comaco, au sein de la zone industrielle de Maloukou, dans la périphérie Nord de Brazzaville, a eu lieu le 6 avril.

L'entreprise Eco-Comaco, qui produira environ 3000 tracteurs par an et des centaines d'emplois directs et indirects, a pour vocation d'accompagner le processus de modernisation de l'agriculture congolaise, de réduire les importations des produits alimentaires pour lesquels le Congo dépense des milliards de FCFA par année. L'installation de cette entreprise avait débuté en 2019 puis interrompue à cause de la pandémie de covid-19. « Nous avons perdu 2020, 2021 et même 2022 car la Chine était fermée à cause de la pandémie. Maintenant que la Chine s'ouvre au monde, nous avons pu faire venir nos partenaires chinois pour monter la chaîne de production des tracteurs », a fait savoir Gilbert Ondongo, représentant personnel du président de la République chargé de suivi et évaluation des plans et programmes.

Selon le ministre des Zones économiques spéciales, Jean-Marc Thystère Tchicaya, les travaux de voiries devraient commencer sous quinzaine pour viabiliser l'ensemble du parc industriel de Maloukou et attirer davantage d'investisseurs. Par ailleurs, son collègue ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Nicéphore Fylla Saint Eudes, a rappelé qu'il n'est pas possible d'augmenter la productivité du secteur agricole sans développement de la chaîne de montage de tracteurs et d'autres équipements.

L'usine de montage de tracteurs a été construite par l'entreprise chinoise Ito-Camaco. Cette chaîne de montage est la première automatisée en Afrique qui va créer deux cents emplois directs. Il convient de souligner que l'entreprise Eco-Comaco est détenue à 30 % par l'Etat congolais, 30% par la société privée congolaise Eco-Oil et 40% par l'entreprise chinoise Ito-Camaco.