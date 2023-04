Congo-Brazzaville: Force publique - Relèvement de l'âge de la retraite

Le Conseil de ministres a adopté, le 5 avril, les projets de loi portant statut général des militaires, gendarmes et policiers sur le relèvement de l'âge de la retraite. Il ne reste plus que l'examen et l'adoption de ces projets de texte au Parlement.

Les projets de loi soumis à l'examen du Conseil des ministres par le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, et celui de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, Raymond Zéphirin Mboulou, ont pour vocation de mettre en adéquation le statut des militaires, gendarmes et personnels de police avec celui des autres corps de l'Etat concernant notamment l'âge de départ à la retraite.

« Désormais, l'âge du départ à la retraite des militaires est compris entre 50 et 70 ans. Comme pour les personnels de police, cette réforme, qui implique l'allongement du temps de service, entraîne la création dans la hiérarchie militaire générale, dans la catégorie des officiers subalternes et supérieurs, d'un nouveau grade de colonel-major ou capitaine de vaisseau-major », souligne le compte rendu du Conseil des ministres.

Concernant la police, selon le même document, en comparaison des fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat qui achèvent désormais leurs carrières à 70 ans pour ceux de la catégorie la plus haute (hors catégorie) et 60 ans pour ceux de la catégorie la plus basse (catégorie III), les personnels de police terminent actuellement leurs carrières respectivement à 65 ans pour les officiers généraux (catégorie la plus haute) et 50 ans pour les sous-officiers subalternes (catégorie la plus basse). « Le projet soumis au Conseil a donc décidé que l'âge de la retraite des personnels de police est désormais compris entre 55 et 70 ans », précise le compte rendu.

Les deux projets de loi adoptés en Conseil des ministres seront transmis au Parlement pour examen et adoption.