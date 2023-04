Guinée: Labé - Un débit d'alcool mis à sac

Un débit d'alcool situé à Kouroula, secteur Trypano a été victime d'un pillage entamé mardi soir et qui s'est poursuivi ce mercredi.

Le tenancier des lieux, Saa Daniel Tolno s'apprêtait à rentrer avec son épouse quand dit il des projectiles ont atterri sur le toit, il croyait à un jet isolé d'enfants quand il aperçu un groupe de jeunes rébarbatifs et tendus qui criait:

"Fermez les bars le temps du ramadan sinon on y mettra le feu, j'ai supplié de ne pas brûler mon bar alors ils m'ont poursuivi, ma femme et moi et nous avons détalé, ça leur a permis de tout prendre, en revenant sur nos pas, ils avaient bougé et nous avons décidé de monter le guet sur le peu qui avait échappé et de leur faire face, ils ne sont plus revenus.

Ce matin encore, un groupe de femmes est venu nous demander de fermer faute de quoi leurs fils viendront mettre le feu au bar, j'en ai profité pour aller chez le procureur qui m'a demandé de formuler ma plainte, j'en étais là quand mon épouse m'a appelé pour me dire que le bar a pris feu."

Le feu a dévoré toute qu'il a pu laissant désolations sur ce débit d'alcool.

Certaines personnes ont été identifiés et interpellées et la victime et sa famille en appelle au respect de loi et de la liberté d'entreprendre et celle du culte.