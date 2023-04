Congo-Brazzaville: Théâtre - ' Le point zéro du triangle' ce week-end avec Chandra de Moranga et Steven Tchibinda

Les deux artistes comédiens pontenegrins vont jouer en duo, le 8 avril, à l'Institut français du Congo (IFC), la pièce de théâtre intitulée "Le point zéro du triangle", mise en scène par Bernabé-Beti Loemba.

« Le point zéro du triangle » est un titre revisité, un spectacle de théâtre adapté d'une nouvelle de l'écrivain congolais, un des plus grands auteurs africains de langue française, Sony Labou Tansi, intitulée «Le quatrième côté du triangle », contenue dans son livre « L'autre monde » , un recueil de ses textes inédits. « C'est un projet que nous avons commencé en 2020. On a fait la création pendant le confinement et la restitution a eu lieu en novembre de cette même année. Depuis, nous attendions d'avoir des programmations », a expliqué Chandra De Moranga.

Après avoir été revisité en 2020 au passé simple, « Le point zéro du triangle», mis en voix par Barnabé Béti-Loemba, sera cette année joué à l'imparfait à l'IFC. La pièce relate des scènes de ménage et aborde, entre autres, des questions sur le mensonge, l'infidélité et la jalousie, à travers l'histoire du couple Garcia et Logm'édé, «un couple lié de manière indéfectible par les mêmes sentiments d'amour puis de rêves inassouvis, de jalousie et de haine ».

Mêlant humour, force et émotions, le spectacle sera joué par Chandra De Moranga et Steven Tchibinda, deux artistes aux multiples casquettes et qui ne cessent de surprendre par leur talent et leurs initiatives.