Congo-Brazzaville: RGPH-5 - La forte participation des leaders religieux sollicitée

Les ménages sont invités à ouvrir leurs portes aux agents recenseurs, dans le cadre du cinquième Recensement général de la population et de l'habitation (RGPH-5). À moins de trois semaines du démarrage de l'opération, les responsables des confessions religieuses ont été sollicités à pouvoir sensibiliser leurs communautés respectives.

Les leaders religieux (chrétiens, musulmans et animistes) constituent un maillon essentiel du lien communautaire, dans un pays où trois habitants sur quatre sont des croyants. Dans cette optique, la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, a rencontré les responsables religieux et maires d'arrondissement en vue de les sensibiliser au déroulement du RGPH-5.

En effet, la rencontre avec les confessions religieuses élargies aux maires d'arrondissement a permis à la ministre en charge de la Statistique d'éclairer ses interlocuteurs sur les enjeux de cette grande enquête démographique, les moyens mobilisés par le gouvernement et la participation attendue des leaders communautaires dans la sensibilisation de leurs communautés. Après six années de retard dû au manque de ressources financières et à la pandémie de covid-19, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas a réitéré l'engagement du gouvernement à assurer le succès de ce RGPH-5.

Issus de diverses obédiences, ces leaders religieux ont exprimé aux autorités leurs préoccupations quant au passage des agents recenseurs auprès des ménages et l'identification de ceux-ci. Le président des communautés des églises de réveil, le pasteur Germain Loubota, a plaidé pour une communication efficace pour éviter les désinformations. « Il faut une communication sur les faits, afin d'éviter les infox autour de l'opération comme cela a été le cas pour le vaccin anti-covid. La communication doit porter sur le réel », a insisté ce leader religieux.

Signalons que peu avant la rencontre avec les confessions religieuses élargies aux maires d'arrondissement, en présence du préfet de Brazzaville, Pierre Iboko Onanga, et du maire de la ville capitale, Dieudonné Bantsimba, la ministre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas s'est entretenue avec le corps diplomatique accrédité en République du Congo, c'est-à-dire les ambassadeurs et les représentants résidents des organismes.

L'organisation du RGPH-5 s'accélère avec le lancement, le 4 avril, de la formation des 8532 agents recenseurs mobilisés pour le dénombrement principal. Cette phase de l'enquête est cruciale, puisqu'elle consiste à la collecte des informations auprès des ménages. Les agents recenseurs sont responsables de recueillir les données dans la zone de dénombrement où ils sont affectés. Ils vont notamment participer à la sensibilisation de la population, réaliser l'énumération...