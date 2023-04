Afrique: Africa House et l'Union africaine organisent un forum de haut niveau sur l'accélération du développement de l'Afrique

Wasington, DC — D'éminents dirigeants africains et américains se réuniront au Forum de Africa House lors de la réunion de printemps du Groupe de la Banque mondiale à Washington D.C.

Africa House, la plateforme d'action pour l'Afrique, en collaboration avec la Mission de l'Union africaine (UA) aux États-Unis, a le plaisir d'annoncer un forum matinal intitulé " Une année d'opportunités africaines : Accélérer la reprise et le développement de l'Afrique" le 12 avril, coïncidant avec la réunion de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) à Washington D.C. Cet événement réunira d'éminents dirigeants, experts et personnalités influentes du continent africain et des États-Unis pour aborder les questions et les opportunités les plus urgentes de l'Afrique.

Le forum s'enorgueillit d'une liste impressionnante d'intervenants, dont S.E. Hilda Suka-Mafudze, ambassadrice de l'Union africaine aux États-Unis ; Dr. Hippolyte Fofack, économiste en chef et directeur de la recherche et de la coopération internationale à la Banque africaine d'import-export ; S.E. Albert M. Muchanga, commissaire au développement économique, au commerce, au tourisme, à l'industrie et aux minéraux de l'Union africaine, et le professeur Landry Signé, président exécutif de Africa House, directeur exécutif de la Thunderbird School of Global Management à Washington, Senior Fellow à la Brookings Institution et coprésident du groupe d'action régional sur l'Afrique du Forum économique mondial.

Parmi les autres intervenants figurent des ministres de l'économie et des finances, des gouverneurs de banques centrales et des membres du gouvernement américain. Ces éminents dirigeants se pencheront sur deux thèmes centraux : Les relations entre les États-Unis et l'Afrique, ainsi que le développement économique et le commerce.

Le Forum se tient à un moment particulièrement opportun, après la récente visite du vice-président Harris en Afrique et le sommet États-Unis-Afrique. Le voyage du vice-président et le sommet ont tous deux souligné l'importance des relations entre les États-Unis et l'Afrique. Ce forum offre une occasion unique d'approfondir les défis et les opportunités de l'Afrique, de discuter des moyens de renforcer les relations entre les États-Unis et l'Afrique et d'encourager la croissance économique et le commerce entre les régions. Le monde entier ayant les yeux rivés sur l'Afrique, ce forum est appelé à jouer un rôle déterminant dans l'avenir du continent et dans les relations entre les États-Unis et l'Afrique.

"Nous sommes ravis de participer à cet important forum et de discuter des moyens de promouvoir la croissance économique et le commerce entre les États-Unis et l'Afrique. Il s'agit d'une occasion unique d'échanger des idées et des points de vue sur la manière d'accélérer le redressement et le développement de l'Afrique, et de présenter les opportunités et le potentiel du continent", a déclaré S.E. Hilda Suka-Mafudze, ambassadrice de l'Union africaine aux États-Unis.

"Nous sommes ravis d'accueillir ce forum de haut niveau en collaboration avec l'Union africaine pendant les réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale", a déclaré Nima Elmi, PDG de Africa House. "Notre objectif est de rassembler les esprits les plus brillants pour accélérer le redressement et le développement de l'Afrique, et de mettre en lumière les opportunités et le potentiel du continent.

"Ce forum offre une occasion unique aux participants distingués d'échanger des idées et des points de vue sur l'accélération de la croissance et du développement de l'Afrique", a déclaré le professeur Landry Signé, cofondateur et président exécutif de Africa House. "Nous nous attendons à une discussion dynamique et engageante qui contribuera à façonner l'avenir du continent.

