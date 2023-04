Cote d'Ivoire/Nigeria: Coupe de la Confédération (6eme journée) - L'ASEC rend son coup et s'offre la première place du groupe B

L'ASEC Mimosas, accrochée lors de la première journée (0-0) à Yamoussoukro, espérait faire un résultat en se rendant au Nigeria. Malheureusement, pour le compte de la deuxième journée, les Mimos sont repartis de leur confrontation avec Rivers United avec une grosse désillusion.

Malgré une bonne tenue de balle, les coéquipiers du capitaine Aka Essis Baudelaire sont sévèrement battus (3-0), le 19 février 2023, avec pour conséquence une place de lanterne rouge. Une défaite qui a fouetté l'orgueil des hommes de Julien Chevalier qui se sont remis dans le sens de la marche lors de la double confrontation face aux Diables Noirs du Congo. Victorieux à Yamoussoukro (2-0), les Jaune et Noir ont remis le couvert à Brazzaville (1-0), avant d'aller signer un autre succès tout aussi convaincant à Luanda face au Daring Club Motema Pembe (2-1, 5e journée). Pendant ce temps, les Diables Noirs contraignaient les Nigérians au partage des points (2-2). Depuis cette 5ème journée, l'ASEC Mimosas et Rivers United avaient donc composté leurs billets pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération avec 10 points chacun.

Le duel de la 6ème journée, de ce dimanche 2 avril 2023, devrait donc permettre de faire le point en tête du classement du groupe B. Mais pour l'ASEC Mimosas, c'était une belle occasion de prendre sa revanche sur un adversaire qui l'a humilié. Et pour la circonstance, les Actionnaires avaient mis les petits plats dans les grands pour non seulement faire la fête à leurs héros mais pour rendre aux Nigérians la monnaie de leur pièce. Des convois pour Yamoussoukro, une campagne de mobilisation initiée dans la capitale politique et sur les différentes plateformes digitales.

Si la mobilisation n'est pas celle forcément espérée au stade de Yamoussoukro, elle était suffisante pour permettre au capitaine du jour Salif Coulibaly et à ses coéquipiers pour prendre la mesure de leurs adversaires. Avec à la baguette Trésor Mofessé. Muet depuis plusieurs mois, l'ancien attaquant de Williamsville AC met les gaz dès la 2ème minute de jeu. Un but matinal que Yao Attohoula, Aubain Kramo, Charles Folly, Wonlo Coulibaly et leurs camarades vont défendre jusqu'au coup de sifflet final. Malgré une domination de Rivers United, les Jaune et Noir sont restés solides pour s'imposer (1-0). Une victoire par la plus petite marge qui permet au champion de Côte d'Ivoire de terminer en tête du groupe B avec 13 points +2 devant Rivers United (10 points+2). Les Diables Noirs (6 points+0) et le DC Motema Pembe (3 points-4) sont éliminés. Meilleur buteur de l'ASEC dans cette phase de groupe, Aubin Kramo est resté muet, ce dimanche, sur la pelouse du stade de Bouaké.