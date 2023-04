Congo-Kinshasa: Après la présentation et l'adoption de la charte, RDC - Christophe Mboso annonce la sortie officielle de l'Union sacrée

Cette annonce fracassante de la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation a été faite ce mercredi 5 avril 2023, par Christophe Mboso N'kodia Pwanga, en marge de la cérémonie de la présentation et signature de la charte de cette structure politique qui entend travailler pour la réélection de Félix Tshisekedi Tshilombo à la tête de la RDC pour un second mandat. Sauf changement, la sortie officielle de l'USN est prévue pour samedi 22 avril prochain. Les leaders des partis politiques ont été appelés à mobiliser leurs bases pour ce grand évènement.

Devant les autres membres du présidium dont Vital Kamerhe, Sama Lukonde, Modeste Bahati, Augustin Kabuya et Jean-Pierre Bemba, Mboso N'kodia a signifié la nécessité de cette sortie officielle. «Dès que nous aurons signé la charte, nous allons nous mettre au travail, nous nous sommes retrouvés ici entre les camarades du présidium et les camarades chefs des partis politiques, il va falloir que nous sortions officiellement pour que le monde entier et le peuple congolais sache qu'il existe réellement dans les faits et dans les actes l'union sacrée qui nous conduira comme membre d'une plateforme politique et électorale aux élections. Et pour la sortie officielle, sauf force majeure nous estimons que nous pouvons nous produire officiellement le 22 avril », a-t-il déclaré. Et de renchérir : « Nous invitons les présidents des partis politiques de sensibiliser nos membres des partis politiques y compris les associations qui sont avec nous ».

Toujours à l'occasion de la signature de la charte de cette plateforme politique construite autour de la candidature à la présidentielle de Félix Tshisekedi, prenant la parole, Augustin Kabuya, Membre du présidium de l'USN et Secrétaire général du parti présidentiel, a encouragé les membres de l'Union sacrée de la nation à l'unité et au dialogue. « Aujourd'hui, le monde entier nous regarde. La population nous fait confiance. Chaque oeuvre humaine ne manque jamais d'imperfections. Nous n'avons pas dit que tous les problèmes sont réglés à travers notre charte. C'est aujourd'hui que les problèmes vont commencer. Faisons preuve de sagesse. Chaque fois qu'il y aura des petits problèmes entre nous, qu'on les gère avec sagesse au lieu de les sortir dans l'espace public. Soyons tolérants les uns envers les autres.

Puisqu'il y aura des problèmes et nous avons l'expérience. S'il y a un grand nombre qui s'ajoute dans une organisation, c'est en ce moment que les problèmes commencent. Privilégions le dialogue entre nous, ayons l'esprit de pardon », a-t-il lâché. « Nous sommes des humains. Chacun de nous a ses qualités et ses faiblesses. Fournissons l'effort et supportons-nous mutuellement. Il n'y a pas de saints. Quand certains veulent rejoindre l'USN qu'on ne tienne pas le discours, lui c'est un tel...non. Le Chef de l'État a besoin de tout le monde pour ce pays et pour le développement du grand Congo », renchérit-il.

Il n'y a l'ombre d'aucun doute, l'Union sacrée de la nation va soutenir la candidature de l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi aux prochaines élections générales prévues en décembre 2023. Outre l'autorité suprême, cette organisation politique sera dirigée par un présidium composé de six personnes: Il s'agit de Jean-Michel Sama Lukonde, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Christophe Mboso N'kodia ; Modeste Bahati et enfin Augustin Kabuya.

Sur le plan politique, les adhérents s'engagent sans relâche à oeuvrer pour l'unité des Congolaises et Congolais, dans un élan de justice et de vérité, en vue de renforcer la cohésion nationale, gage du développement intégral et de l'émergence de notre pays dans le concert des Nations; de promouvoir et consolider l'émergence d'un Etat de droit, républicain, laïc et social, pratiquant la bonne gouvernance, respectueux des valeurs démocratiques et du principe de la séparation des pouvoirs.

La charte de l'Union sacrée a 9 chapitres, précédée d'un préambule, elle est le résultat d'un examen minutieux de plusieurs séances de travail.