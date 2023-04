Congo-Kinshasa: L'équipe Sama II face à ses responsabilités, Félix Tshisekedi - «Notre gouvernent doit laisser des traces indélébiles»

Le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé, en présentiel, le vendredi dernier, la quatre-vingt douzième réunion du Conseil des Ministres du Gouvernement de la République, avec la nouvelle équipe gouvernementale que dirige le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, à la Cité de l'Union Africaine. Droit dans ses bottes, le Président de la République a exhorté la nouvelle équipe de warriors à rester concentrée sur les attentes de la population qui tournent principalement autour de la sécurité, de l'amélioration du pouvoir d'achat, de la réussite du programme de Développement local de 145 territoires du pays, du sport, de la santé et des élections.

Dans son adresse, le Président de la République s'est appesanti sur l'observance des principes régissant le fonctionnement de l'exécutif central, gage de la rationalisation de l'action gouvernementale.

Le Chef de l'Etat a insisté sur la solidarité gouvernementale qui veut que chaque membre assume chaque décision du gouvernement et en soit tenu solidaire ; le secret des délibérés qui interdit toute divulgation des délibérations du Conseil des Ministres ainsi que sur la subordination hiérarchique. Cette dernière oblige chaque membre du gouvernement à se référer aux instructions hiérarchiques qu'il reçoit du Premier ministre, chef du gouvernement, ou du Président de la République. Il a martelé aussi sur la collégialité, renvoyant à un esprit d'équipe et de collaboration, interdisant aux membres d'engager individuellement le Gouvernement sans se référer à la hiérarchie et en dehors des décisions régulièrement délibérées en Conseil des Ministres.

Le Premier Ministre, chef du gouvernement, a donc été dans ce sens encouragé à favoriser la cohésion dans l'action et à faciliter une meilleure impulsion présidentielle de l'action gouvernementale.

Toujours dans son allocution, le Chef de l'Etat a martelé sur un concours d'efforts de chaque membre du gouvernement à l'affermissement de la cohésion nationale, en l'occurrence par le respect d'un équilibre géographique optimal au sein de son cabinet ministériel ainsi qu'à la promotion des candidatures de jeunes et de femmes. Une parfaite collaboration avec les administrations respectives des Ministères.

Pour clore son discours, le Président de la République a fait savoir que l'ultime objectif de cette entreprise politique est de parvenir à l'efficacité de chaque membre du gouvernement dans le rendement professionnel, l'assiduité et la célérité dans le traitement des dossiers, l'activisme dans les travaux des commissions pour les réformes envisagées, avec évaluation permanente par le Premier ministre pour la requalification, dans le cadre du devoir républicain de redevabilité par la soumission au contrôle tant administratif que judiciaire.

Adressant des remerciements au Chef de l'Etat de lui avoir confié une fois de plus la direction de la coordination du gouvernement congolais, le Premier ministre Jean Michel Sama Lukonde a exhorté les uns et les autres à poursuivre et à intensifier les actions jusqu'à atteindre tous les objectifs.

«Nous devons le réussir, surtout en cette année électorale, année du bilan. Pour imprimer la marque du second souffle, j'annonce qu'un séminaire gouvernemental sera organisé dans les tout prochains jours. Il vise à renforcer la déontologie gouvernementale et surtout, à définir les nouveaux rôles dans le cadre de l"unité de commandement. C'est dans l'unité, la cohésion, la responsabilité et la discipline que résident nos succès», a-t-il dit ouvertement.