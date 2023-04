Madagascar: Santé maternelle et infantile - 18 mois supplémentaires pour le programme USAID ACCESS

« Ensemble vers de nouveaux horizons ». C'est l'engagement défini par le programme de santé ACCESS de l'Agence des Etats-Unis pour le développement (USAID) dans le cadre de l'extension de ce programme pour une période de 18 mois supplémentaires.

Lancé depuis l'année 2019 , le projet mis en oeuvre par Management Sciences for health (MSH) s'achèvera ainsi en mars 2025. C'est durant l'annonce officielle de cette extension à la presse qui s'est tenue hier à Ankorondrano que le directeur du programme ACCESS, le Dr Serge Raharison a dressé un bilan positif de ses réalisations. « Nous sommes fiers des résultats obtenus pendant ces quatre années mais beaucoup reste encore à faire. L'extension de ce programme jusqu'en mars 2025 est une opportunité de plus pour atteindre notre objectif principal qui est de réduire la mortalité maternelle et infantile à Madagascar » , a-t-il souligné.

Réalisations

Une nette amélioration des indicateurs en matière de planification familiale, de couverture vaccinale ou encore de diagnostic et de traitement du paludisme, a été constatée ces quatre dernières années. Pour le paludisme, 905 000 cas simples ont été traités correctement avec ACT au niveau communautaire et au niveau des CSB. Les données obtenues ont également permis de savoir que 88 nouveau-nés sur 100 soit 88% souffrant de détresse respiratoire à la naissance ont été sauvés grâce aux nouveaux équipements et nouvelles techniques de réanimation vulgarisées par ACCESS avec le ministère de la Santé publique auprès des agents de santé. Ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres mais les efforts déployés dans le renforcement du système de santé se poursuivront.