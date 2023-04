Madagascar: Jeudi Saint - Forte affluence dans les temples et les églises, hier

Hier, cinquième jour de la semaine sainte, a réuni un nombre particulièrement important de chrétiens dans leurs lieux de culte respectifs.

Le jeudi saint, jeudi précédant Pâques, est synonyme de commémoration de la cène, dernier repas ayant réuni Jésus et ses disciples et avant lequel Jésus a béni le pain et le vin. Pour les catholiques, en particulier, outre la signification de l'institution de l'eucharistie lors de la sainte cène, la messe du jeudi saint inclut le lavement des pieds, au cours duquel le prêtre lave le pied de douze fidèles, en mémoire du geste de Jésus qui a lavé les pieds de ses douze disciples. Pour les protestants, notamment les réformateurs, ce rituel du lavement des pieds ne figure pas dans la liturgie.

Hier, les temples et les églises ont ainsi connu une plus forte affluence par rapport aux cultes des autres jours de la semaine sainte. « C'est très important pour moi d'assister au culte du jeudi saint. La commémoration qui se trouve au coeur de ce moment fait partie de la base de ma foi », commente une jeune chrétienne dans un échange sur internet. Ainsi, il n'était pas rare de voir plusieurs offices programmés dans les temples et églises, hier, notamment dans la capitale et plusieurs autres grandes villes. Ce jour, vendredi saint, les chrétiens commémorent la Passion et la crucifixion de Jésus, ainsi que sa mort et la foi en sa résurrection, fondement du christianisme.