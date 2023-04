Madagascar: BNI Madagascar - Partenaire officiel du Salon du chocolat

BNI Madagascar, ses actions d'appui au développement économique.

Le 2 avril dernier, la banque a confirmé, une fois de plus, son engagement en faveur des plus vulnérables et d'une filière à forte valeur ajoutée. Un engagement en faveur des plus vulnérables et d'une filière à forte valeur ajoutée. Et ce, en sa qualité de partenaire officiel du Salon du chocolat et de la gourmandise, un événement organisé par l'association caritative Wednesday Morning Group (WMG). L'événement qui s'est déroulé au Carlton contribue à la fois à la promotion de la filière cacao, mais aussi à la collecte de fonds pour les plus vulnérables.

Environ 3 000 personnes ont visité ce salon que la BNI appuie en tant que partenaire officiel depuis sa première édition en 2017. « Les bénéfices tirés de cet événement permettront de promouvoir des activités génératrices de revenus pour les femmes de la population vulnérable », selon les organisateurs.