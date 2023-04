Madagascar: Inauguration - L'EPP d'Anosivavaka fait peau neuve

L'École Primaire Publique (EPP) sise à Anosivavaka a bénéficié d'une récente réhabilitation qui est entièrement achevée.

Construite en 1979, c'est la première fois que ses bâtiments ont été rénovés selon la directrice de cette EPP, Sahondra Ravaoarisoa. Ce qui explique le très mauvais état de ses infrastructures avant la réhabilitation.

Une des salles de classe a dû être complètement condamnée à cause de son état de délabrement jugé trop dangereux pour les 430 élèves de l'école. Les responsables de l'école se sont plaints à maintes reprises auprès du ministère de l'Education nationale pour finalement obtenir gain de cause auprès d'un tout autre soutien financier : la Fondation Viseo, qui justement, ambitionne de bâtir et réhabiliter au moins 100 salles de classe en 5 ans et d'apporter son concours aux structures oeuvrant au service des enfants dans les quartiers défavorisés des grands centres urbains.

Ainsi, l'EPP Anosivavaka a bénéficié d'une réhabilitation de ses bâtiments dont le remplacement de la toiture, des plafonds, des parquets et menuiseries mais également de l'aménagement extérieur ainsi que de l'élévation des murs de l'enceinte pour pallier les problèmes de sécurisation de l'école. Le projet a été réalisé grâce au soutien financier et matériel des Sociétés Akadin et Sanifer, des partenaires de la Fondation.

La cérémonie d'inauguration de ces travaux de réhabilitation s'est déroulée hier en présence de leurs représentants, du Maire de la Capitale, Naina Andriantsitohaina ainsi que des autorités locales au niveau du 6e arrondissement.

Grâce à cette réhabilitation, l'école pourrait accueillir plus d'effectifs. Les élèves seront également beaucoup plus motivés à venir à l'école grâce à cet environnement des plus agréables. Par contre, la directrice de l'EPP déplore le nombre encore insuffisant des enseignants, 9 actuellement à prendre en charge tous ces 430 élèves.

Le président de la Fondation Viseo, Moustafa Hiridjee, quant à lui, a annoncé durant la cérémonie d'inauguration que la Fondation projette encore de réhabiliter beaucoup d'autres écoles bien que l'objectif soit déjà atteint. En effet, 104 salles de classes ont déjà été construites ou réhabilitées, en 5 ans, depuis sa création le 8 mai 2018 alors que l'objectif était de 100.